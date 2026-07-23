España gana también en paddle surf: el equipo masculino y femenino se proclaman campeones de Europa en Salinas

No solo en el fútbol triunfa España. Las selecciones masculina y femenina de "stand up paddle surf", una modalidad que consiste en coger olas de pie impulsándose con un remo, alcanzaron este jueves la gloria en Eurosup, una prueba continental celebrada en el marco del Festival de Longboard de Salinas. "Es increíble", celebraban los componentes de uno y otro equipo en el arenal castrillonense, en el que, destacan los deportistas, "siempre hay muy buen ambiente".

Con la mar en un buen estado, entre las olas se divisaban las camisetas de colores de las participantes: roja, blanca, amarilla y azul. Un fuerte bocinazo marcaba el comienzo de la final femenina, en la que España contó con dos participantes: la vasca Alazne Aurrekoetxea y la gaditana Julieta Rodríguez-Villamil pelearon hasta el final por encontrar la mejor ola. Tras un duro comienzo, Aurrekoetxea consiguió alzarse con el oro, mientras que la plata fue para su compañera gaditana. En la orilla, sus compañeros de equipo no se lo podían creer; entre gritos y hurras, las jóvenes salieron del agua, donde las esperaban para celebrar la victoria. "Uno de los principales atractivos de este deporte es que nunca hay dos pruebas iguales", dijo la gran ganadora, en alusión a la complejidad que supone que el "campo de juego" de este tipo de disciplinas sea el mar y sus olas.

Asimismo, ambas aprovecharon su triunfo para reivindicar el deporte femenino. "Hay muy pocas chicas en España y en el resto de Europa en este deporte. Hay que seguir sumando, yo hacía surf y cuando me metí en este deporte me encantó. Es muy exigente, pero está muy guay", destacó Rodríguez-Villamil, a lo que su compañera agregó: "Necesitamos más apoyo de mujeres que se animen".

La celebración de las dos medallas duró poco, ya que estaba por comenzar la competición masculina. En este caso, España estaba representada por otro gaditano, Juan de los Reyes Barrios, quien pasó de ser un mero espectador en la arena de Salinas a pelear por el oro enfundado en una camiseta roja. "Salinas me encanta, es una de mis playas favoritas, hay superbuen ambiente", destacaba el surfista español antes del inicio de la prueba.

Barrios lideró los cuatro tiempos de la final. Mientras, en la orilla, sus compañeros el animaban: "Vamos, Juan", "Qué buena ola", "Lo tienes ganado", decían las integrantes del equipo femenino, ya con el oro en su poder. Al salir del agua, y ya con la victoria asegurada, la cara de incredulidad del joven iba acorde con lo que salía de su boca: "No me lo puedo creer". "Todo tiene un camino, creo mucho en Dios y en que nos tiene los planes preparados. Mi madre me dice que tampoco hay que correr, que todo llega a su tiempo", reflexionaba el joven surfista mientras su mirada reflejaba el esfuerzo y sacrificio para llegar a ese punto.

Mientras el equipo español celebraba, el surfista italiano Leonard Nika también contaba con el apoyo de dos de sus compañeros, donde, en los hombros de un joven, una mujer ondeaba la bandera del país, tratando que Nika los viese y sintiese su apoyo. La bocina marcó el final y en la orilla los diferentes equipos recibieron entre risas y gritos a los surfistas. Todos juntos celebraron la doble victoria de España, donde un miembro del equipo italiano no dudó en gritar: "¡Aquí están los mejores de Europa!".