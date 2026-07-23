La evolución de una ciudad a través de lo que ocurre en sus aulas

Hablar de la evolución de Avilés y su comarca desde la mirada de la educación es hablar de una ciudad que ha sabido cambiar y avanzar, pero también de una ciudad que entiende que su futuro se construye día a día desde sus niños y niñas, sus familias, sus centros educativos y las personas que forman parte de cada barrio.

Como directora del Colegio Público Poeta Juan Ochoa, he tenido la oportunidad de vivir de cerca esta evolución a través de nuestro alumnado, nuestras familias y nuestro entorno más cercano. En estos años hemos comprobado la importancia de sumar esfuerzos, de escuchar las necesidades de la comunidad educativa y de trabajar juntos para conseguir mejoras que repercuten directamente en la vida del centro y del barrio.

Nuestro colegio forma parte de un entorno que también ha ido transformándose. Hemos visto cómo la rehabilitación de las antiguas casas de maestros ha contribuido a mejorar la imagen y la vida del barrio, y cómo nuevas familias, muchas de ellas jóvenes, han apostado por este lugar para vivir, formar sus hogares y participar en una comunidad que sigue creciendo. La llegada de nuevos vecinos aporta ilusión, nuevas experiencias y fortalece los lazos entre las personas que compartimos este espacio.

Uno de los proyectos que más ilusión nos ha generado ha sido la puesta en marcha de una escuelina en nuestro centro, una necesidad que nuestro barrio demandaba y que supone un apoyo importante para las familias, favoreciendo la conciliación y ofreciendo a los más pequeños una atención educativa de calidad desde sus primeros años.

También hemos vivido mejoras en nuestras instalaciones, con actuaciones en fachadas, patios, cierres y espacios interiores que ayudan a crear ambientes más agradables y adecuados para el aprendizaje y el bienestar de nuestro alumnado.

Pero la educación no ocurre únicamente dentro de las aulas. La oferta de actividades extraescolares, la ampliación de la ludoteca y la mejora de los servicios de comedor forman parte de una visión más amplia de escuela, una escuela que acompaña a las familias y que busca ofrecer oportunidades para todos los niños y niñas.

Los próximos años nos plantean nuevos retos: seguir cuidando la convivencia, atender a la diversidad, impulsar la innovación educativa y continuar creando espacios donde nuestro alumnado pueda aprender, crecer y sentirse parte de una comunidad.

Queremos agradecer a la sección de Educación del Ayuntamiento de Avilés la confianza depositada en nuestro centro, la cercanía y el trabajo conjunto realizado durante estos años. Su apoyo y disposición para atender nuestras demandas han permitido avanzar en mejoras importantes para el colegio y para nuestro barrio. Seguimos trabajando juntos con la ilusión de que puedan hacerse realidad nuevas inversiones que continúen mejorando nuestro centro.

Avilés ha cambiado mucho en estos 35 años y la educación ha acompañado ese camino. Desde el CP Poeta Juan Ochoa queremos seguir formando parte de esa historia, aportando nuestro trabajo, nuestra ilusión y nuestro compromiso para que nuestro alumnado pueda disfrutar de las mejores oportunidades, porque cuidar la educación es cuidar el futuro de Avilés.