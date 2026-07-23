Muchas felicidades

No puedo dejar de sumarme a las voces que celebran el 35 aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés, pues, como muchas personas de la comarca, asumo este festejo desde la implicación de lo propio: son 35 años en los que este diario nos ha acompañado como un faro desde el Parque del Muelle, alumbrando no solo a la ría, sino también nuestro día a día, desde el relato de los acontecimientos cercanos, pero también haciéndonos reflexionar sobre otros más distantes o, simplemente, sobre el discurrir de nuestras vidas a nivel individual o colectivamente como parte del alma de una comarca con una marcada identidad propia desde su origen en la Alta Edad Media.

Que esta edición cumpla treinta y cinco años, supone a mi modo de entender, alcanzar la edad adulta en plena efervescencia, contar con la capacidad de la aventura para seguir profundizando y afrontado retos de manera indisociable a la esencia de Avilés y su comarca, porque los barrios de Avilés siguen creciendo de forma enérgica, pero manteniendo también, afortunadamente, la hospitalidad y afabilidad avilesinas.

Me complace enormemente comprobar, aunque sea algo meramente contingente, que los artículos que escribo y que se publican en LA NUEVA ESPAÑA de Avilés, se leen abundantemente en Versalles, por ejemplo; en ese barrio de ambiente tranquilo, con amplitud de comercio local y repleto de gente en las terrazas de las cafeterías, que aún hojean, la edición impresa de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés, en estos tiempos en los que pisan fuerte los canales digitales. Es, precisamente, esa proximidad uno de los mayores méritos que yo veo en esta publicación. Y es que, paralelamente, lo cotidiano sucede en despachos y museos, pero también en las calles.

Saber plasmar simultáneamente, a modo de quehacer bicéfalo, con constancia, valentía y a veces en un tiempo récord, es otro valor de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés y evidentemente de las personas responsables, de las que componen su redacción.

Que este corazón de tinta siga bombeando la actualidad en simbiosis con la propia existencia de la comarca de Avilés.

¡Muchas felicidades! n