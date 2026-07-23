Una gran familia con las puertas abiertas a todos

"Veinte años no es nada", cantaba Carlos Gardel después de aseverar que "es un soplo la vida". Hace 35 años que LA NUEVA ESPAÑA abrió su edición local y comarcal en Avilés, consolidándose como medio de referencia de la ciudad y la comarca. Son 35 años en los que la vida se ha ido reflejando y quedando en las páginas vivas del periódico. "Inteligencia artificial y sabiduría del corazón para una comunicación plenamente humana", decía el Papa en la última Jornada de las Comunicaciones Sociales. El acierto de un buen comunicador y de un periódico es, y será siempre, la verdad narrada con corazón. Auguro a LA NUEVA ESPAÑA muchos años de vida entre nosotros, cuidando los detalles y la cercanía. Muchísimas felicidades; la vida es mucho más que un soplo.

A la parroquia de San Nicolás muchas veces se la denomina de San Francisco, porque en ella estuvieron la iglesia y el convento franciscanos. Después de la desamortización de Mendizábal, en la que los franciscanos fueron expulsados, la parroquia abandonó su ubicación en la primitiva iglesia de San Nicolás, junto a la muralla, y pasó a ocupar el lugar de San Francisco del Monte. También se la denomina muchas veces "la parroquia de la villa"; por ser la primitiva de Avilés y permanecer en su casco histórico, el mejor conservado y más hermoso de Asturias.

La iglesia, edificada en la segunda mitad del siglo XIII, conserva algunos elementos artísticos de primer orden, como un relieve visigótico del siglo VII (del que solo hay cinco en Asturias), una pila bautismal, que es un capitel romano de procedencia incierta, y otros elementos artísticos de los siglos XIII y XIV. El claustro, completado en el siglo XX con la nueva Rectoral, tiene un atractivo singular. Y, por supuesto, el archivo histórico y sacramental, verdadera joya que comienza sus asientos bautismales en 1599.

En este año que llevo en la parroquia se ha concluido el trabajo de las cubiertas principales del templo, aunque aún queda trabajo por delante. Con la ayuda de todos, hemos restaurado el órgano de tubos de la parroquia, una pieza excepcional que merece ser cuidada y valorada. No solo la parroquia recupera un elemento importante de su patrimonio, sino que además Avilés se nutre de un instrumento singular que dará mucha vitalidad a la vida musical de la villa.

Más allá de estos valores históricos y artísticos, que son sobresalientes, me gustaría destacar la vitalidad de esta parroquia, su capital humano y el gran trabajo que se realiza en ella. Hay un verdadero ejército de catequistas y educadores que acompañan a los niños de Primera Comunión, a los de postcomunión, a preadolescentes y a jóvenes. Además de estas personas que sacrifican parte de su tiempo al servicio de la parroquia, hay otras muchas que trabajan en los aspectos litúrgicos y, sobre todo, en la actividad sociocaritativa que da entidad y sentido a toda parroquia.

Quiero destacar, en primer lugar, la labor de Cáritas, verdadero corazón de la parroquia. Así, por ejemplo, en el año 2025 las familias atendidas fueron 109 y las personas asistidas unas 270. Durante la pandemia del covid-19, esta Cáritas permaneció abierta todos los días para cubrir las necesidades de los más vulnerables y ayudar, sobre todo, a las personas mayores que no podían salir de casa. Durante la "dana" de Valencia, los jóvenes de la parroquia se volcaron llevando toneladas de alimentos, y Cáritas recaudó 7.260 euros para los damnificados.

Menciono también otra serie de iniciativas que en estos 35 años han surgido y se mantienen en la parroquia. Por ejemplo, la Carrera Solidaria, que surgió como iniciativa del grupo de pastoral juvenil con el apoyo de don Ángel Garralda en 1997. El objetivo de motivar a los jóvenes desde una visión cristiana, combatiendo la injusticia social cerca o lejos de nuestros hogares, ha sido el motor de la aportación solidaria de la juventud. Este año, la colaboración se estableció con la Asociación "Mi Princesa Rett", para dar visibilidad a esta enfermedad rara y ayudar en sus proyectos de investigación y terapias.

Una iniciativa también muy apreciada es "Llar". El nombre elegido resume el proyecto: llar es hogar, ser acogida y refuerzo en las tareas escolares para los niños y ayuda a las familias en la conciliación laboral. Otro ámbito de trabajo sociocaritativo lo desarrolla el grupo Luz Rodríguez Casanova, en el que colabora un número considerable de voluntarias que llevan trabajando cerca de treinta años. Es verdad que, como todo grupo, necesitan renovación; los años pasan para todos y urge el relevo. Su labor fundamental es dar formación a mujeres que lo necesitan para entrar en el mercado laboral.

En esta labor social están implicadas también las cofradías de Semana Santa que tienen sede en la parroquia y las dedicadas a advocaciones de la Virgen. A todas ellas se les pide que cuiden su vida espiritual y su formación, y que tengan un compromiso caritativo y social. En este momento, las cofradías son un potencial fuerte de gente; algunas son antiguas y otras de reciente creación, pero siempre con el deseo de ser fermento renovador. Todas ellas trabajan y se esfuerzan en este aspecto que da sentido y coherencia a su ser cofrade.

Quisiera también citar el trabajo de nuestro colegio, antes parroquial y ahora integrado en la Fundación Educatio Servanda bajo el patrocinio de San Juan Pablo II como colegio diocesano. Esta fundación comenzó entre nosotros en el año 2023. En la actualidad, el número de alumnos es de unos 180 y provienen de más de 20 naciones diferentes: Colombia, Perú y Venezuela son algunas de ellas. Profesores, administrativos, el capellán y las hermanas trabajan por una formación integral basada en el fomento de los valores cristianos.

También están todas esas personas que de forma voluntaria y anónima hacen una labor preciosa en la vida parroquial. Quisiera citar a nuestro querido Joaquín quien, después de su paso por Catequesis y Cáritas, atiende con mimo y dedicación el Archivo y Despacho Parroquial. También a Juan Carlos, que cuida del templo para que todo esté dignamente preparado. Mención especial merecen los ministros extraordinarios de la Eucaristía, los lectores, los coros y un largo etcétera que levantan la parroquia cada día. Somos una gran familia y entre todos hacemos Iglesia; nuestras puertas están siempre abiertas.

Reitero mi gratitud a LA NUEVA ESPAÑA por contar siempre con nosotros y ayudarnos a acercar nuestra labor al mayor número de personas.

Muchas felicidades y un merecido agradecimiento.