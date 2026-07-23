¡Cómo hemos cambiado!

Treinta y cinco años dan para mucho. Si echamos la vista atrás comprobamos hasta qué punto ha cambiado el Puerto de Avilés desde principios de los años 90. En 1991, el Puerto de Avilés limitaba su superficie operativa a los muelles de Raíces, San Juan, Endasa y Ensidesa, junto con el muelle pesquero anterior a la ampliación.

Estaba en marcha la primera fase de la ampliación del muelle de Raíces, trabajos que merecieron la visita del entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Josep Borrell. Presidía entonces la Junta del Puerto y Ría de Avilés Alfredo Iñarrea; era delegado del Gobierno en Asturias Manuel Ponga Santamarta, y quien hoy firma estas líneas era alcalde de Avilés. Dos fotografías de aquella visita ilustran la Memoria de la Junta del Puerto y Ría de Avilés correspondiente al año 1991.

Aquel era un puerto muy distinto al que hoy conocemos. No solo por sus muelles o por sus infraestructuras, sino por el papel que desempeñaba en la economía y en la vida de la ciudad.

En poco más de tres décadas, este puerto ha cambiado profundamente. Hoy es un agente clave para el desarrollo económico, la actividad industrial y la creación de empleo.

Esta evolución puede resumirse en tres grandes áreas.

La primera ha sido la transformación del modelo económico del Puerto de Avilés, que ha pasado de depender en un 64% de los tráficos de Ensidesa en 1991, a contar hoy con más de un centenar de empresas como clientes y con mercancías embarcadas y desembarcadas cuyo valor supera los 3.211 millones de euros.

Éramos entonces un puerto dependiente de unas pocas empresas. Hoy, hemos diversificado nuestros tráficos y somos un referente de la eólica terrestre y marina y de carga de proyecto con empresas punteras en sus sectores. Se trata de empresas que tuvieron la oportunidad de surgir y crecer en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) tras el cierre de la cabecera siderúrgica y gracias a su cercanía a los muelles, imprescindible para el transporte de sus piezas y componentes.

En segundo lugar, el Puerto avilesino ha experimentado una profunda transformación de sus infraestructuras. La ampliación del muelle de Raíces y del muelle pesquero, la construcción de la Nueva Rula y, sobre todo, el muelle de Valliniello han sido hitos decisivos para acompañar el crecimiento de nuevas actividades, entre ellas la eólica o la carga de proyecto.

Y, en tercer lugar, se ha producido una transformación ambiental y urbana que tiene como ejemplos más destacados la recuperación de la Ría y su apertura a la ciudad. En este punto, nos sentimos especialmente orgullosos de su proceso de regeneración tras décadas de actividad industrial que esquilmó gravemente su riqueza y biodiversidad.

Las inversiones multimillonarias incluidas en el convenio suscrito en 1992 entre las tres administraciones fueron seguidas, ya en el siglo actual, por cuantiosas inversiones por parte de las empresas que operan en el Puerto y por la propia Autoridad Portuaria. Hoy, los indicadores de calidad de las aguas de la Ría confirman una mejora significativa y la recuperación de especies desaparecidas en su momento.

A este resurgir de la Ría de Avilés se suma la mejora urbana que supuso el Paseo Manuel Ponga Santamarta, uno de los espacios más queridos y con el que más identificados se sienten los avilesinos de todas las generaciones.

Durante todo este proceso, LA NUEVA ESPAÑA de Avilés ha sido testigo y cronista de la evolución de una ciudad y de un puerto que han cambiado al mismo ritmo.

Como dice la conocida canción: ¡cómo hemos cambiado en estas tres décadas y media! Siguiendo con el guiño musical, en este caso focalizado en el nombre de la banda que la popularizó (casualmente también en 1991), todas las personas que han formado parte del Puerto de Avilés son "Presuntos Implicados" en esta transformación.

Pero no nos conformamos. Lejos de caer en la autocomplacencia, la Autoridad Portuaria de Avilés afronta con ilusión y compromiso un futuro lleno de desafíos para los que contamos con un Plan Estratégico con horizonte 2030-2040.

Si los últimos 35 años han estado marcados por la transformación, los próximos deberán estarlo por la consolidación de un puerto capaz de acoger nuevas actividades, generar empleo y seguir creciendo de forma sostenible.

En el momento actual, nuestras prioridades más acuciantes son la ampliación de la zona de servicio portuaria, la captación de nuevas actividades industriales y el desarrollo del Plan de Inversiones 2026-2030.

Las previsiones de crecimiento en El Estrellín y en los terrenos de las antiguas Baterías de coque nos permitirán atraer nuevas industrias, ofrecer a las ya implantadas el espacio que demandan para nuevos proyectos que requieren proximidad al Puerto, e incrementar nuestros tráficos.

Por su trayectoria y capacidad, el Puerto de Avilés reúne las mejores condiciones para convertir los terrenos de las antiguas Baterías de coque en una oportunidad para nuevas actividades industriales.

Si algo demuestran estos treinta y cinco años es que Avilés, su puerto y quienes han contado su evolución han cambiado mucho. Y lo mejor es que todavía queda mucho por escribir.

Feliz aniversario a todas las personas que desde 1991 han hecho posible LA NUEVA ESPAÑA de Avilés.