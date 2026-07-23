Ideas para el futuro desde una icónica imagen comarcal

Dedico mi colaboración de este mes a celebrar con todos ustedes que LA NUEVA ESPAÑA lleva ya 35 años como periódico de nuestra villa. Me explico, hace ahora 35 años que este periódico estrenó la edición para Avilés. Como avilesino les hago partícipes de ello, siendo un reconocimiento a nuestra importancia como tercera ciudad del Principado de Asturias, con una atención especial a nuestro acontecer diario, no siendo ya una mera sección en el periódico, sino el centro de la edición y con una atención particular a Avilés y sus cosas. Agradecer en primera persona a LA NUEVA ESPAÑA el poder llenar una página con mis palabras, que no son otra cosa que expresión de las reflexiones sobre la realidad que nos rodea y, especialmente de este Avilés y su día a día.

Treinta y cinco años da para mucho y es un periodo importante en la trayectoria vital de cualquiera. Cuántas cosas han pasado en ese tiempo. Es inevitable recurrir a la memoria y si me coloco en 1991, como mero ejercicio referencial y de recuerdo, me represento aún como estudiante de Derecho, con ese día a día de Alsa y a clase a Oviedo, lo cual me lleva a darme cuenta de cómo han avanzado las comunicaciones y como se ha evolucionado. Recuerdo por ejemplo, cómo en fines de semana la comunicación en transporte público entre Avilés y Oviedo era más esporádica, no siendo extraño, si tocaba examen de sábado, tener que salir con antelación de casa e incluso recurrir al Alsa de paradas, por la falta de horarios frecuentes del servicio por autopista. Comparen con la actualidad, donde cada veinte minutos tenemos un autobús con servicio directo o la frecuencia de trenes, en ambos casos con uso de la tarjeta Conecta que supone un ahorro importante y un servicio de transporte público ágil. Hemos avanzado, pero también que nadie se relaje, queda mucho por hacer. Avilés en estos 35 años ha cambiado su imagen. Todos los planes de peatonalización, sin que me olvide de seguir reivindicando zonas verdes, por favor, peatonalizar y urbanizar, no supone necesariamente el mazacote de hormigón. Más zonas ajardinadas y verdes. Mi recuerdo para los operarios de jardines. Aún así el balance es positivo.

Toda la zona de la ría de Avilés también ha experimentado un cambio sustancial, luciendo limpia y remozado su paseo, con nuevas ideas para el futuro. También en este periplo que estoy repasando, destacar la construcción de Niemeyer, que ya empieza a ser una de las imágenes emblemáticas de la ciudad, llamando mucho la atención de los visitantes. Me detengo aquí para pedir a las autoridades y responsables de esa infraestructura, más implicación que acabe con su infrautilización.

Lamentablemente no todo es evolución y mejora, en estos 35 años ha habido cosas que han quedado por el camino y que nos hacen mirar con nostalgia y cierta sensación de que no se estuvo a la altura debida por quienes tenían en su mano resolver ciertas cuestiones. Quiero dejar en estas líneas un pequeño homenaje a los trabajadores de Endasa, luego Inespal y finalmente Alcoa. Homenaje a los trabajadores y sus familias. Como hijo de uno de los primeros trabajadores de la factoría de San Balandrán, inauguradores del poblado del mismo nombre, que contaba incluso con escuelas, me entristece todo lo que ha pasado con la fábrica y cómo acabó todo. Asistimos estos días, desde las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, que precisamente en su edición local siempre ha tenido una atención especial y muy prolija de todo el proceso de fin de la empresa, a la noticia sobra el procedimiento judicial contra los delincuentes que acabaron fagocitando la empresa. Recuerdo desde aquí a todos esos trabajadores y sus familias que en ejemplo de esfuerzo, trabajo, honradez y mucha ilusión arrancaron la Endasa comenzando una vida en pareja, fundaron familias y torearon con la aventura del vivir.

No quiero tampoco olvidar los ajustes en todas las empresas de una comarca eminentemente industrial, con exhaustiva información desde las páginas de la edición local que hoy celebramos en esta colaboración. Y ya que estamos rememorando, destacar los hitos deportivos de esta ciudad, con los logros del Real Avilés Industrial y su ascenso de categoría, tratado desde estas páginas con seguimiento casi al ritmo de minuto-resultado. Destacar la evolución del deporte local y, concretamente, del deporte femenino con una especial atención por parte de los responsables locales de deportes de LA NUEVA ESPAÑA.

Tampoco olvidar el trabajo del plantel de periodistas de LA NUEVA ESPAÑA-Avilés, sobre crónica de Juzgados y Tribunales, así como la cobertura de noticias de sucesos, con rigor e información contrastada.

Que sucesivamente pueda celebrar con ustedes nuevos cumpleaños de esta edición local de LA NUEVA ESPAÑA. Juan, que la Virgen de Covadonga bendiga esta efeméride.