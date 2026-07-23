Illas reunirá a mayores y niños en una gymkana para aprender a prevenir accidentes
La iniciativa impulsada por DIFAC con la colaboración del Ayuntamiento y Cruz Roja combinará manualidades, sensibilización y formación práctica en primeros auxilios durante la mañana del viernes en el CRAD y la pista cubierta de Callezuela
P. M.
Aprender mientras se comparte entre generaciones. Ese es el objetivo de la jornada "Explorando Illas", una actividad organizada por DIFAC que reunirá este viernes 24 de julio, entre las 12.00 y las 14.00 horas, a personas mayores y menores del concejo en una propuesta que combinará convivencia, educación y prevención. La cita se desarrollará en el CRAD de Illas y en la pista cubierta de Callezuela, con la colaboración del Ayuntamiento de Illas y Cruz Roja.
La programación arrancará con una actividad intergeneracional en la que participarán los mayores de Illas y los niños del campamento de verano, quienes elaborarán conjuntamente campanillas de viento en un taller de manualidades. Posteriormente, a partir de las 13.00 horas, los menores y socios de DIFAC tomarán parte en la gymkana "Mi espacio seguro", diseñada junto a la Asamblea de Cruz Roja Avilés para enseñar de forma práctica cómo actuar ante pequeñas heridas y accidentes cotidianos. El recorrido incluirá pruebas como "Detectives del peligro", "El botiquín misterioso", "Hospital de frutas y peluches" y ejercicios para aprender a curar heridas.
La jornada contará además con la presencia de Chelo Areces, concejala delegada de Bienestar Social, Salud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Illas, mientras que la presidenta de DIFAC será recibida previamente por el alcalde del concejo, Alberto Tirador, en un encuentro institucional. La iniciativa busca fomentar la convivencia entre generaciones, reforzar la educación en seguridad infantil y promover hábitos de prevención a través de actividades participativas adaptadas a los más pequeños.
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