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Juegos de mesa, retos de escape y convivencia: así será la nueva edición de Ferrera Jugón en Avilés

Espacio Joven ofrecerá durante agosto actividades gratuitas para adolescentes de entre 12 y 16 años, de martes a viernes y sin necesidad de inscripción previa

Un grupo de niños en el parque Ferrera.

Un grupo de niños en el parque Ferrera. / Mara Villamuza

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Pelayo Méndez

Avilés

El parque de Ferrera volverá a convertirse durante el mes de agosto en un punto de encuentro para la juventud con una nueva edición de Ferrera Jugón, un programa de ocio gratuito promovido por Espacio Joven de Avilés y dirigido a adolescentes de entre 12 y 16 años. La actividad se desarrollará todos los martes, miércoles, jueves y viernes, de 11.00 a 14.00 horas, junto al Quiosco de la Música, trasladándose a este espacio cubierto en caso de lluvia. La propuesta busca ofrecer una alternativa de ocio saludable durante las vacaciones estivales y favorecer que los jóvenes compartan tiempo con personas de su misma edad.

La programación incluirá juegos de mesa, actividades cooperativas, dinámicas de grupo, pruebas de movimiento y retos de escape, además de otras propuestas diseñadas para fomentar la diversión y la convivencia. Uno de los principales atractivos de la iniciativa será su carácter abierto y flexible, ya que no será necesario realizar una inscripción previa ni acudir todos los días. Cada participante podrá incorporarse cuando lo desee y permanecer durante parte de la mañana o hasta el final de la jornada.

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La actividad está financiada por el Plan Corresponsables, un programa del Ministerio de Igualdad orientado a facilitar la conciliación familiar. Aunque la participación será libre, al tratarse de una propuesta destinada a menores será obligatorio presentar una autorización firmada por sus representantes legales. El documento se facilitará en el propio lugar en el que se desarrollen las actividades.

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