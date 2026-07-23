Nueva convocatoria: concurso de fotografía para conmemorar el 35 aniversario de la Ed. Avilés y Comarcas de LA NUEVA ESPAÑA

Editorial Prensa Asturiana, con el patrocinio del Gobierno del Principado de Asturias y Caja Rural de Asturias y colaborador El Corte Inglés y Sidrerías La Chalana, pone en marcha el concurso de fotografía "35 miradas sobre Avilés y su comarca", una iniciativa que busca poner en valor la riqueza cultural, social y paisajística de la zona coincidiendo con el 35º aniversario de la edición de Avilés y comarcas de La Nueva España.

El concurso está abierto a personas mayores de edad residentes en Asturias y la participación es completamente gratuita. Los interesados podrán enviar sus fotografías entre el 23 de julio y el 7 de septiembre de 2026 a través del formulario que acompaña esta información. Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes, siempre originales y realizadas por el propio autor.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. 35 miradas sobre Avilés y su comarca: participa en el concurso de fotografía organizado por LA NUEVA ESPAÑA

BASES Ver bases aquí

Criterios

Un jurado designado por la organización seleccionará un total de 35 fotografías en función de criterios como la originalidad, la calidad técnica y la adecuación a la temática del concurso. De entre ellas, se elegirá una imagen ganadora absoluta. Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición que se celebrará El Corte Inglés de Avilés del 17 de septiembre al 3 de octubre, además de difundirse en distintos canales del grupo editorial.

El autor de la fotografía ganadora recibirá como premio una tarjeta regalo de 250€ de El Corte Inglés y un menú para dos personas en Sidrerías la Chalana.

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Con esta propuesta, la organización busca no solo premiar el talento creativo, sino también reforzar el vínculo entre la ciudadanía y el entorno de Avilés y su comarca a través de la fotografía.