Al paraíso se entra por la comarca de Avilés

Los que vienen en avión. Pero también pueden entrar por el puerto deportivo de Avilés; o por ferrocarril de alta velocidad; o por una red de autopistas y carreteras que nos acercan cada vez más a nuestros visitantes. Por muchos sitios se puede entrar al rincón de Asturias que recoge las principales esencias de nuestra comunidad: historia, patrimonio, riqueza industrial, playas, sendas verdes, gastronomía excelente y oferta cultural de primer nivel.

Sí, estoy hablando de Avilés, Castrillón, Corvera e Illas, la comarca de Avilés, que hace ya más de veinte años decidió unir esfuerzos y constituirse en mancomunidad para, así, ser más fuertes y atractivos en el competitivo escenario turístico. Y, sinceramente, creo que lo hemos conseguido entre todos: administraciones, empresas, y sobre manera, nuestra ciudadanía, que acogió, sin recelos, al cada vez mayor número de visitantes, turistas, viajeros, peregrinos, etc., que cada año vemos pasear por nuestras calles, plazas, playas, sendas naturales, hasta el punto que nuestros vecinos son los mejores embajadores de nuestra comarca, pues las estadísticas nos enseñan lo que hacen: acogimiento, amabilidad, información…..hacer sentir como en casa a quienes nos visitan.

Y ese reto, que hace más de veinte años se antojaba muy difícil, creo que ha aprobado con alta nota sus desafíos. Veinte años después tenemos un casco histórico, un auténtico museo al aire libre, patrimonialmente recuperado, pudiendo disfrutar ya de la muralla medieval antes oculta; una ría, ambientalmente recobrada, que alberga uno de los mejores puertos deportivos del norte de España, y a la que asoma, imponente, el Centro Niemeyer, icono arquitectónico del maestro brasileño que hizo este regalo a Asturias; unas playas y dunas que a todos nos convocan al paseo y al disfrute de nuestra naturaleza marina; una reconquista de la Mina de Arnao ejemplo de patrimonio minero único, o unas sendas verdes en Illas y Corvera que nos sumergen en plena naturaleza asturiana, conviviendo en armonía con la concentración urbana que las rodea.

También somos un destino inteligente y, dentro de poco, presentaremos la "Eco ruta Orígenes de Asturias", que, a través de dispositivos que todos tenemos, vertebrará las excelencias turísticas de la comarca.

Pero hay más: la reparación y mejoras de las Escuelas del Ave María de Arnao; el museo de los Países Celtas; los anillos verdes y sendas naturales; los paseos en barco por la Ría; el centro de Interpretación de los Cañones Submarinos; etc. Sumando las inversiones de los planes de Dinamización Turística, de Turismo Gastronómico y de Sostenibilidad Turística, éste ahora en desarrollo, la comarca, en colaboración con otras administraciones, ha invertido más de 6 millones de euros, a lo que hay que añadir las inversiones propias de cada ayuntamiento y las privadas, consiguiendo la suma de todo el número de visitantes que recibimos cada año. Un número sostenible, adecuado a la red de alojamientos que disponemos, y que nos permite una convivencia amable entre visitantes y vecinos. Ese es el camino que seguir, huyendo de cifras que nos acaben haciendo sentir incómodos en nuestra propia casa, como ocurre en otros destinos.

A eso convocamos desde la mancomunidad, yendo de la mano con el sector, a todos nuestros vecinos. Seguir caminando unidos para que nuestra comarca siga siendo atractiva para quienes invierten en ella: tenemos un hotel de cinco estrellas, próximamente otro, y varios otros de diferentes categorías, y la red complementaria de alojamientos de diversa tipología (viviendas vacacionales, apartamentos turísticos, casas rurales, etc.), que nos convierte en destino cómodo y con capacidad para alojar a quienes nos visitan.

Tenemos una red de restaurantes y otros formatos gastronómicos, además de un abanico de eventos anuales, que nos sitúa en destino obligado de la buena gastronomía asturiana, apostando por la calidad y excelencia turísticas, camino que debemos seguir recorriendo, pues la calidad es uno de los eslabones más importantes de la cadena turística, que genera efecto multiplicador en todo el sector y en el destino en sí mismo.

Tenemos una oferta cultural y deportiva que nos hace albergar cada año eventos del más alto nivel, concentrando a miles de personas que luego son prescriptores del destino y embajadores de sus prestaciones y servicios.

Tenemos también una red de equipamientos que nos permite albergar, cada año más, al turismo congresual y de eventos, íntimamente vinculado a la investigación, innovación tecnológica e industrial que albergan nuestras empresas. Creo que debemos sentir orgullo de nuestra comarca y de todo el trabajo que hemos desarrollado en los últimos años. Sigamos juntos por este camino emprendido de sostenibilidad turística, con acciones pensadas y medidas, y sigamos acogiendo a quienes nos visitan haciéndoles sentir como en su propia casa. A ello os invito desde este balcón, el diario LA NUEVA ESPAÑA, que 35 años después de su llegada es uno de los agentes que, junto a muchos otros, contribuye cada día a hacer comarca.