Rafael Ángel Rodríguez, jefe de la Policía Local, leerá el pregón de las fiestas de San Lorenzo de Llaranes

Rafael Ángel Rodríguez, jefe de la Policía Local de Avilés desde 2015, será el pregonero de las fiestas de San Lorenzo de Llaranes este año. La celebración en honor al patrón histórico del barrio se desarrollará los días 7, 8 y 9 de agosto en el recinto ferial que se instalará en el aparcamiento Muro de Zaro.

El viernes 7 de agosto, el intendente Rafael Ángel Rodríguez pronunciará la introducción con la que empezarán oficialmente las fiestas. Tras su apertura, el protagonismo pasará a las actividades dirigidas a los más jóvenes, con una fiesta de la espuma y una Holi Party, antes de que la jornada concluya con una verbena amenizada por el grupo "Tattoo".

La programación continuará el sábado 8 con un marcado carácter deportivo. El cartel incluye un torneo de fútbol y un campeonato de baloncesto 3x3, además de la popular fiesta de La Espina, uno de los actos más esperados del fin de semana. La noche volverá a estar dedicada a la música con la actuación de la Orquesta RJ.

Las celebraciones concluirán el domingo 9 de agosto con los actos más tradicionales.

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La jornada comenzará con la misa en honor a San Lorenzo, a la que seguirá una comida popular para vecinos y visitantes. El programa se completará con un bingo musical y el habitual reparto del bollo, una cita que cada año reúne a numerosos asistentes.