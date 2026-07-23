Rafael Ángel Rodríguez, jefe de la Policía Local, leerá el pregón de las fiestas de San Lorenzo de Llaranes
Las celebraciones del patrón histórico del barrio cuentan actividades deportivas, musicales y actos tradicionales
S. F.
Rafael Ángel Rodríguez, jefe de la Policía Local de Avilés desde 2015, será el pregonero de las fiestas de San Lorenzo de Llaranes este año. La celebración en honor al patrón histórico del barrio se desarrollará los días 7, 8 y 9 de agosto en el recinto ferial que se instalará en el aparcamiento Muro de Zaro.
El viernes 7 de agosto, el intendente Rafael Ángel Rodríguez pronunciará la introducción con la que empezarán oficialmente las fiestas. Tras su apertura, el protagonismo pasará a las actividades dirigidas a los más jóvenes, con una fiesta de la espuma y una Holi Party, antes de que la jornada concluya con una verbena amenizada por el grupo "Tattoo".
La programación continuará el sábado 8 con un marcado carácter deportivo. El cartel incluye un torneo de fútbol y un campeonato de baloncesto 3x3, además de la popular fiesta de La Espina, uno de los actos más esperados del fin de semana. La noche volverá a estar dedicada a la música con la actuación de la Orquesta RJ.
Las celebraciones concluirán el domingo 9 de agosto con los actos más tradicionales.
La jornada comenzará con la misa en honor a San Lorenzo, a la que seguirá una comida popular para vecinos y visitantes. El programa se completará con un bingo musical y el habitual reparto del bollo, una cita que cada año reúne a numerosos asistentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La empresa asturiana que abrirá más tarde el lunes para que sus trabajadores disfruten de la final del Mundial: 'Es un momento único
- El milagro del bar-tienda de un pueblo de Asturias que sobrevive 84 años después: conjuga hostelería, alimentación, servicio de taxi y venta de pirotecnia
- Azsa despide a 30 ejecutivos veteranos, entre ellos al director de la fábrica de San Juan de Nieva
- Gozón habilita cuatro parkings disuasorios para facilitar el aparcamiento en Luanco: 'Todo están, como mucho, a 15 minutos a pie de la playa
- Estos son los dos barrios de Avilés que se han convertido en los más caros para vivir: la escasez de pisos, clave en el alza de precios
- Fiesta histórica' en Avilés por el segundo Mundial: 'Es un día grande, muy grande
- Así se vivió el lunes en la empresa asturiana que retrasó su apertura para que sus trabajadores disfrutasen en la final del Mundial: 'Fue un gran detalle
- Toda la programación de las fiestas de Avilés: 'Muchachito Bombo Infierno Panorama' y 'París de Noia', grandes estrellas de San Agustín