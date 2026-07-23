Regresar a la tierra, volver a la humanidad

Los últimos cinco años han transcurrido a una velocidad de vértigo. La situación postpandemia ha activado esta laboratorio social, cultural, económico en el que de manera imprevisible todo se acelera hasta límites insospechados e insostenibles. Reaccionamos tarde o nunca. Hablamos de cambio climático cuando el clima ya ha cambiado. Los algoritmos y redes que se apropiaron de nuestros datos ahora buscan nuestro afecto. Las ciudades se expanden como centros de especulación. Nuestra vida se construye a golpe de "likes" y "reels" de Instagram.

Necesitamos recuperar la cultura como ese lugar de encuentro pero también de desencuentro, de consenso y sobre todo como una oportunidad para gestionar el disenso. Recuperar los canales para que fluya de nuevo el pensamiento crítico como base de la construcción de nuestros futuros posibles. Nos cuesta volver a la tierra, mirarnos a la cara, mirar y reconocer al otro, al diferente, al diverso, al crítico, al migrante, al vulnerable como una oportunidad y no como una amenaza para construir nuestro "estado de bienestar".

En la misión de la NASA Artemis II, uno de los aspectos más impresionantes fue la velocidad que alcanzaba la nave. En su fase de regreso a la tierra, Orión superó los 40.000 km/h, una cifra que la sitúa entre los vehículos tripulados más rápidos de la historia. El punto más crítico de la misión fue el regreso a la Tierra sometida la nave espacial a una prueba crítica de su escudo térmico, que sufrió un nivel inesperado de calor y tensión durante la reentrada en el vuelo de prueba de 2022.

Necesitamos volver a la tierra de este viaje alocado que como sociedad hemos emprendido. El momento más peligroso lo constituye al recuperar el contacto con la humanidad. Para ese viaje de regreso es fundamental activar los mecanismos y un escudo de protección de artistas y creadores que les aleje de la precariedad. En los últimos años emergen como setas todo tipo de nuevos eventos e infraestructuras culturales. Paralelamente el gremio de los artistas y el sector cultural es cada vez más vulnerable. Según el informe de calidad de la cultura de la Fundación La Caixa de 2023 casi el 60% de los profesionales declaran ganar menos de 1.500 euros mensuales procedentes de su actividad cultural. En España, solo el 23% de los artistas supera los 1.000 euros brutos al mes. Así lo confirma el informe de casi 300 páginas que ha publicado la Fundación de Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual.

Seleccionamos dos exposiciones entre las celebradas en los últimos años que dan una lectura más cercana y reflejan el contexto que vivimos:

"Un mundo que desvanece" de Erwin Olaf (Hilversum, 1959- Groninga 2023) uno de los grandes renovadores de la fotografía y el vídeo narrativos desde finales de los años 90, celebrada en la Sala de fotografía del Centro Niemeyer en 2023. Esta muestra presentó una selección muy precisa de instantáneas y desarrollos audiovisuales con el intento explícito de mostrar la progresiva alienación e incomunicación del ser humano en la metrópolis del siglo XXI, dominado por el peso de los tabúes y las convenciones sociales. El trabajo se caracterizó por su impactante narrativa visual, la escenificación de realidades alternativas y una iluminación cinematográfica impecable. Sus proyectos abordaban temas sociales complejos, dando visibilidad a minorías, la comunidad LGBTQ+ y personas marginadas bajo un lente de aparente perfección técnica.

Bajo el comisariado del Dr. Paco Barragán, y con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos en España, la exposición recogía una ochentena de fotografías, vídeos y videoinstalaciones realizadas a partir del año 2000 que acercaban al visitante a las claves de una práctica artística que, captaba aspectos como la ansiedad, la vulnerabilidad, la soledad o la melancolía en un mundo en plena crisis y sujeto a inimaginables y radicales transformaciones.

Otra exposición, "Luchadoras", celebrada en la Cúpula del Centro Niemeyer en 2023, constituía una recopilación de los trabajos de artistas mujeres pertenecientes a las colecciones del MUAC comisariada por Pilar García que mostraba el potencial del arte femenino en México a través de soportes y medios como el dibujo, la pintura, la escultura, la instalación, el vídeo o la fotografía.

El punto de partida era la producción de mujeres que denuncian la violencia hacia las mujeres, cuestionan sus prácticas en el mundo cotidiano y desafían los roles y espacios tradicionales asignados a ellas, cuestionaba y problematizaba los mitos patriarcales.

Entre los temas abordados se encontraban la complejidad de habitar el cuerpo femenino, su fragilidad y la violencia que se ejerce sobre él; el cuestionamiento de los estereotipos y las construcciones identitarias de género; las tensiones entre el espacio público y el privado; el autoconocimiento; la crisis ecológica actual; la vida y la muerte. Finalmente, se mostraban ejemplos de la necesidad de visibilizar, denunciar y resaltar la importancia de la colectividad para alzar la voz, hacer un frente común y cambiar lo inadmisible. La exposición contenía obras como las de Yolanda Andrade y sus fotografías de la escena punk mexicana, las instantáneas de calle capturadas por Maya Goded en su "Welcome to Lipstick", las intervenciones de Marcela Armas en "Exhaust", las de Mónica Castillo y su serie "Presentación en sociedad", donde explora los arquetipos de la feminidad, la "Fotoperformance" de Maris Bustamante en la que ironiza sobre el machismo implícito en el aniversario de la colonización americana, las instalaciones de Claudia Fernández y Yolanda Gutiérrez o la serie "Luchadoras" de Lourdes Grobet, que daba título a la exposición y en las que explora el mundo de la lucha libre desde una perspectiva de género.

Ante "Un mundo que desvanece", necesitamos luchadores y "Luchadoras" activar escudos de protección para activar y garantizar las fases más críticas del pensamiento y emprender el viaje de regreso para volver a la tierra y recuperar el contacto con la humanidad.