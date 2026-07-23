Un territorio diverso y con enorme potencial

Con motivo del 35º aniversario de la edición comarcal de LA NUEVA ESPAÑA, quiero comenzar reconociendo el papel que este periódico ha desempeñado durante más de tres décadas dando voz, identidad y protagonismo a todos los concejos que conformamos su comarca. No solo ha informado de nuestra actualidad, sino que ha contribuido a fortalecer el sentimiento de pertenencia a un territorio diverso y con un enorme potencial.

Nuestra comarca ocupa una posición estratégica en Asturias. A su histórica fortaleza industrial ha sabido sumar un potente sector servicios, un medio rural vivo y un patrimonio natural y cultural que la convierten en un espacio equilibrado y lleno de oportunidades. Cada concejo aporta una personalidad propia, pero todos somos complementarios y, precisamente por ello, más fuertes cuando trabajamos juntos.

Desde esa realidad, Castrillón ha experimentado una importante transformación en los últimos años. Hoy es un municipio dinámico, con más de 22.000 habitantes, bien comunicado, con una elevada calidad de vida, una industria de referencia encabezada por AZSA, un turismo sostenible, un extraordinario patrimonio ambiental y unas cuentas municipales saneadas que permiten afrontar un ambicioso programa de inversiones.

Pero el futuro de Castrillón no puede entenderse al margen del futuro de la comarca. Proyectos como el desarrollo de un área logística vinculada al Aeropuerto de Asturias, la mejora de las conexiones ferroviarias o nuevas infraestructuras viarias que faciliten la movilidad no son únicamente inversiones para un municipio, sino actuaciones que incrementan la competitividad y la calidad de vida de toda la comarca y, en muchos casos, de Asturias en su conjunto. Para hacerlas realidad será imprescindible la colaboración entre administraciones y la lealtad institucional.

Siempre he defendido que los alcaldes de la comarca debemos ser capaces de sentarnos en la misma mesa con independencia del partido político al que pertenezcamos. Los vecinos esperan de nosotros acuerdos, no enfrentamientos; soluciones, no rivalidades. Cada ayuntamiento debe defender legítimamente los intereses de su concejo, pero esa defensa nunca puede hacerse perjudicando a los demás. La cooperación solo funciona cuando se basa en el respeto a las singularidades de cada municipio, en la igualdad entre todos y en la convicción de que las decisiones importantes deben buscar el beneficio compartido.

No se trata de establecer jerarquías entre municipios ni de competir por un protagonismo que no conduce a ninguna parte. Se trata de generar sinergias, compartir proyectos, coordinar inversiones y aprovechar las fortalezas de cada uno para construir una comarca más sólida, más atractiva para la inversión, mejor comunicada y con mayores oportunidades para quienes viven y trabajan en ella.

Estoy convencido de que Avilés y su comarca tienen un futuro esperanzador. Disponemos de una ubicación privilegiada, una potente tradición industrial, infraestructuras únicas en Asturias, talento, capacidad de innovación y un entorno natural excepcional. Si sabemos preservar todo ello y somos capaces de actuar con altura de miras, sin sectarismos y con auténtico espíritu de colaboración, los próximos 35 años serán todavía mejores que los anteriores.

Porque la mejor comarca no es la que tiene un municipio más fuerte que los demás, sino aquella en la que todos avanzan juntos. Y estoy convencido de que, unidos, somos más fuertes y capaces de afrontar cualquier desafío.