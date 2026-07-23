Testigos de la evolución del hospital

Cumplir 35 años es mucho más que celebrar un aniversario. Es haber acompañado a varias generaciones de ciudadanos, haber contado la evolución de la comarca y convertirse en parte de su memoria colectiva. Por ello, desde el Hospital Universitario San Agustín queremos trasladar nuestra más sincera felicitación a LA NUEVA ESPAÑA de Avilés y a su equipo de profesionales por estas tres décadas y media de compromiso con la información y con la sociedad avilesina.

Durante este tiempo, este periódico ha narrado la actualidad de nuestro hospital, dando voz a sus protagonistas y acercando a los lectores los acontecimientos que han marcado nuestra historia. También ha sido un puente entre las instituciones y la ciudadanía, permitiendo que el trabajo que desarrollamos desde el Hospital Universitario San Agustín llegue a la sociedad con transparencia y cercanía. Esa vocación de servicio público merece nuestro reconocimiento.

Compartimos con LA NUEVA ESPAÑA de Avilés una estrecha relación construida a lo largo de estos años y agradecemos profundamente el espacio y el apoyo que siempre nos ha brindado. El diario ha sido testigo de la evolución del Hospital Universitario San Agustín, de sus avances asistenciales, de la incorporación de nuevas tecnologías, de la modernización de sus servicios e infraestructuras y, sobre todo, del compromiso diario de sus profesionales. Gracias a vuestro trabajo, muchas de esas iniciativas han llegado a la ciudadanía con cercanía, rigor y sensibilidad. contribuyendo a dar visibilidad al esfuerzo colectivo de quienes cada día se esmeran por cuidar de la salud de nuestra población.

Como gerente del hospital, he podido comprobar el papel fundamental que desempeñáis para acercar la labor de los profesionales sanitarios a la sociedad. Detrás de cada noticia sobre avances médicos, proyectos de investigación, innovación tecnológica o iniciativas de humanización hay equipos de personas comprometidas con mejorar la vida de los pacientes. Contar esas historias contribuye a fortalecer la confianza entre las instituciones sanitarias y la ciudadanía.

Esa relación ha adquirido un significado aún más profundo en los momentos más complejos, cuando la información veraz se convirtió en una necesidad esencial. La pandemia puso de manifiesto la importancia de contar con profesionales sanitarios comprometidos, pero también con medios de comunicación responsables, capaces de trasladar información veraz y útil en un contexto de enorme incertidumbre. Aquella experiencia reforzó una convicción compartida: la confianza de la ciudadanía se construye tanto desde la excelencia asistencial como desde el rigor informativo.

Por ello, quiero expresar mi reconocimiento a todas las personas que han formado parte de este proyecto editorial durante estos 35 años y lo han hecho posible: periodistas, fotógrafos, colaboradores, personal técnico y administrativo. Gracias a su esfuerzo diario, vuestro periódico se ha convertido en una referencia imprescindible para comprender la actualidad y fortalecer el sentimiento de pertenencia a nuestra comarca. Se ha consolidado como una referencia para Avilés y su comarca, contribuyendo al desarrollo de un territorio del que el Hospital Universitario San Agustín también se siente profundamente orgulloso de formar parte.

Os deseamos que este aniversario sea un estímulo para seguir creciendo y afrontando con éxito los retos del futuro. Que la misma ilusión e independencia que os han acompañado hasta hoy continúen guiando vuestro trabajo durante muchos años más.

En nombre de todos los profesionales del Hospital Universitario San Agustín, recibid nuestra felicitación por estos 35 años y nuestro deseo de que sigáis siendo, durante muchos décadas más, un fiel reflejo de la vida y los logros de Avilés y su comarca. Estamos convencidos de que los próximos años seguirán escribiéndose con el mismo entusiasmo, la misma profesionalidad y vocación de servicio que os han traído hasta aquí.

Recibid nuestra más cordial enhorabuena por estos 35 años.