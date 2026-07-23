Tradición es modernidad

Puede parecer un contrasentido sí, pero desde UCAYC, desde el llamado comercio y hostelería tradicionales, creemos que no lo es. Tradición es igual a modernidad.

A veces se utiliza el término tradición con cierto desdén, como algo pasado de moda, antiguo, poco útil más allá de los recuerdos. Pero créanme, habrá algo más moderno que te saluden al entrar en una tienda o un café por tu nombre; que te pregunten como estás y se interesen por tu familia.

Que paseando por una calle comercial nos sintamos protegidos por las luces que emanan de los escaparates. Que nuestras calles se conviertan, por ejemplo, en Navidad, en una extensión de nuestra sala de estar. O que, cada vez más meses del año, podamos pasear por nuestra ciudad, nuestra gran casa, y podamos disfrutar al aire libre con nuestra familia o amigos en diferentes estancias que son las terrazas de nuestra hostelería, o que podamos probar diferentes sabores en tantas cocinas que son los restaurantes.

Francamente creemos que eso es de lo más moderno y vanguardista que tenemos en este momento.

En un mundo cada vez más polarizado, cada vez más individualista, creemos que cada vez, también, más confundido, encontrar todo un sector económico como es el comercio y hostelería urbanas, la tradicional sí, que empatiza con nosotros como personas, como vecinos, como clientes, como usuarios de cada día, es un gran regalo del que no podemos prescindir. Nos ven como lo que somos, ciudadanos, personas como ellos, no simples números o algoritmos a los que poder manipular, y que esto cada vez "parece más moderno".

Haciendo un ejercicio de imaginación, ¿realmente somos capaces de imaginar la ciudad sin sus tiendas, terrazas, familias paseando y compartiendo el espacio común, y un largo etcétera que habla de seguridad, color, iluminación, limpieza, atención, servicio? Creemos que no. Pues huyamos entonces de derrotismos, de mensajes agoreros, muchas veces interesados, y abracemos, con responsabilidad compartida, los cambios que siempre han de estar presentes en nuestras vidas.

Tenemos retos sí, pero sabremos desafiarlos. Hemos pasado reconversiones industriales, con un cambio de modelo económico con más de medio siglo de trayectoria; hemos desafiado crisis financieras, sanitarias, de revolución y cambios en los hábitos de consumo, pero aquí estamos, alegrando el día a día de nuestras calles, y eso lo hacemos juntos.

Y para eso necesitamos también a los medios de comunicación. Hace 35 años que LA NUEVA ESPAÑA abrió también una delegación en Avilés. Aquello fue leído por una parte importante de la sociedad avilesina, no olvidemos, como un, permítanme la expresión, "ataque" a un modo de información tradicional. Otros, como UCAYC, lo vimos como una nueva ventana, por la que podía entrar más luz.

Salvando las distancias, cuando se pusieron los primeros grandes almacenes, muchos auguraron el fin de las pequeñas tiendas. Han pasado largamente más de un centenar de años, y aquí seguimos, conviviendo y en adaptación constante. Igual que los medios de comunicación, que son tan imprescindibles para una sociedad libre y democrática, como lo son las tiendas y bares para las calles de las ciudades. Que también están inmersos en cambios muy profundos, pero que su esencia, creemos, debe seguir siendo la misma: la verdad.

La prensa responsable ha de abrir nuevas miradas. Su obligación es contar la verdad, informar de lo que ocurre en nuestros entornos para que luego, nosotros, en uso de nuestro criterio configuremos una opinión libre, capaz de dialogar con otra distinta.

Eso es lo que esperamos de los medios de comunicación, independientes, libres, objetivos, y a eso, como una organización que estructura a una parte muy importante de la sociedad civil comarcal, os animamos y felicitamos por estos 35 años de trayectoria.

Tradición, modernidad….

Habrá algo más moderno que leer nuestro periódico cada día en el bar donde desayunamos, o que nuestro comerciante "de cabecera" nos cuente lo que se publicó en el diario.

¡¡¡A seguir construyendo futuros compartidos muchos años más!!! n