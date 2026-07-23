A por otros treinta y cinco

Cuántas cosas en estos 35 años han pasado en la órbita de este periódico, con el cual comparto ya hace unos cuantos espacios en libertad para poder escribir sobre lo que uno quiera y –como ya he dicho– con total libertad. Agradecimiento al diario LA NUEVA ESPAÑA y especialmente a Covadonga Jiménez, por contar conmigo también en esta ocasión tan especial, al cumplirse el 35.º aniversario de la edición de Avilés.

Cómo no recordar en este momento a mi añorado maestro de quien tanto aprendí y tanto escuché, Fernando Álvarez-Balbuena, con el que también compartí sección en este diario, y que decidimos un día llamar "Corriente alterna" . Seguramente desde el cielo y amparado por nuestra venerada Santina de Covadonga, seguirá intercediendo por aquellos que tanto le quisimos y respetamos. ¡Un abrazo grande al cielo, maestro!

Y es que, si no existieran hoy en día las hemerotecas de los periódicos, ¿qué sería de la verdadera historia del mundo, en adelante? Menos mal que de un plumazo desaparecerán aquellos malos intencionados que tratan con el paso de los años y siglos de desvirtuar y acomodar la historia y sostenerla, basándose en su tendencioso "relato".

Efectivamente, 35 años hace este mes de julio, concretamente el día 23, que LA NUEVA ESPAÑA –edición de Avilés– vio la luz por primera vez. En la portada de aquel día destacaba el diario, el siguiente titular: "La variante de Avilés no se verá afectada por el recorte de inversiones del Estado". Pues menos mal señor, porque a día de hoy y desde entonces, ese trozo maldito, punto negro y tramo peligroso, se ha cobrado al menos la vida de 62 personas. Treinta y cinco años después, el problema sigue sin solucionar.

Ocupaba en la portada de aquel día también, un buen espacio central dedicado a una persona muy querida en la villa. Él era "Toso" Muñiz, presidente que fuera de la Asociación Atlética Avilesina, y a cuyo multitudinario funeral, como se ve en la portada del diario, acudieron personalidades de toda Asturias. Un recuerdo especial hoy desde esta página a Marga Cuervo-Arango –su viuda– y Juan Muñiz –su hijo–.

También en el ámbito deportivo y este mismo mes de 1991, Induráin ganaba su primer Tour de Francia y llegaba a Alpe d’Huez, lugar al que llegaran también este año, este próximo día 24. Recoge esta noticia hace cinco años por estas fechas, el historiador local Juan Carlos De la Madrid en este diario, en un artículo titulado "30 Noticias", que para el que quiera recordarlo no tiene más que leer su libro "Noticias de la Historia", que prologa precisamente quien fue director en su día de esta edición y posteriormente del periódico en su edición regional, Gonzalo Peón.

El 21 de julio se firmó el acta fundacional del Club Polideportivo El Quirinal, una entidad de gran relevancia en el deporte base y fútbol de la localidad. En este mismo mes de julio, culminaba el proceso que integraría las fábricas de Ensidesa (Avilés) y Altos Hornos de Vizcaya, dando origen a la Corporación Siderúrgica Integral (CSI) y marcando el inicio de una reestructuración de empleo y del declive de la siderurgia tradicional en la ciudad.

Por estas fechas, la Junta de Obras del Puerto de Avilés (precursora de la actual Autoridad Portuaria) no tenía una figura de presidente de la Autoridad Portuaria en el sentido corporativo moderno, ya que esta solía ser ejercida de manera institucional por las autoridades locales y provinciales del momento. El máximo representante y presidente de la institución era Ángel Álvarez García. Hoy en día, como ustedes ya saben, ejercida por Santiago Rodríguez Vega.

Como comentaba al principio, en adelante por mucho que algunos se empeñen en modificar la actual historia del mundo, será prácticamente imposible, porque para eso están los periódicos, para hacer de notarios de la historia, aunque a veces pueda notárseles ciertos sesgos que en absoluto modificarán la verdadera historia del momento. Este, en concreto, es un periódico que hace de fiel notario de la historia. Por eso una edición local como la de Avilés, permanece ya 35 años entre nosotros.

Expresar para terminar, mi felicitación más cordial a todos los que con vuestros esfuerzos habéis contribuido a ello, gracias por aceptarme como uno de vuestros colaboradores, y ojalá –al menos mientras la cabeza me rija– pueda seguir haciéndolo en años sucesivos.

Por supuesto, un abrazo a Félix Lobato, compañero de sección. Pido fervorosamente a la Santina que ilumine a Asturias, que ilumine a España, en este convulso panorama que hoy vivimos. ¡Larga vida a LA NUEVA ESPAÑA! n