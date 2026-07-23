Treinta y cinco años contando el cambio de una comarca

Hace treinta y cinco años, Asturias vivía uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Nuestra comunidad afrontaba una profunda transformación económica y social marcada por la reconversión industrial, la incertidumbre laboral y la necesidad de redefinir su futuro. La comarca de Avilés era, probablemente, uno de los mejores ejemplos de ese cambio. Una tierra que durante décadas había construido su identidad alrededor de la gran industria se veía obligada a reinventarse sin renunciar a lo que había sido.

Corvera también formaba parte de esa realidad. Éramos un concejo muy distinto al que conocemos hoy. Con menos servicios, menos infraestructuras y con muchas de las oportunidades que ahora consideramos normales todavía por construir. Como tantos municipios asturianos, vivíamos con la esperanza de que el esfuerzo colectivo permitiera abrir una nueva etapa.

Treinta y cinco años después, basta mirar alrededor para comprobar que aquel esfuerzo mereció la pena. Asturias ha cambiado profundamente. La comarca de Avilés también. Y Corvera es un buen ejemplo de cómo el progreso no siempre llega de golpe, sino que se construye paso a paso, con decisiones acertadas, trabajo constante y la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos.

Hoy disfrutamos de mejores comunicaciones, de unos servicios públicos mucho más desarrollados, de una mayor calidad de vida y de una economía más diversificada. La recuperación ambiental de la ría de Avilés, impensable hace décadas, simboliza como pocas actuaciones esa capacidad de transformación. Donde antes predominaban la contaminación y la resignación, hoy encontramos espacios recuperados para la ciudadanía, actividad económica, cultura y nuevas oportunidades.

La propia comarca ha sabido ampliar su horizonte. A la fortaleza industrial se han sumado sectores como la innovación, la logística, los servicios, el comercio, el turismo o la cultura, con proyectos que han contribuido a mejorar la imagen exterior de Avilés y de todo su entorno. Hemos aprendido que el desarrollo no consiste en sustituir una realidad por otra, sino en sumar capacidades y aprovechar el talento de una sociedad que nunca ha dejado de creer en sí misma.

Corvera ha recorrido ese mismo camino. Hemos crecido como concejo, hemos mejorado nuestros equipamientos, nuestros espacios públicos y los servicios que prestamos a los vecinos y vecinas. Hoy somos un municipio de oportunidades, con un brillante presente y mejor futuro, dinámico, con una posición estratégica dentro del área central de Asturias y con capacidad para atraer inversiones, generar actividad económica y ofrecer una elevada calidad de vida sin perder el carácter cercano que siempre nos ha definido.

Naturalmente, no todo está hecho. Sería un error pensar que los desafíos han desaparecido. El envejecimiento de la población, que debe afrontarse también como una oportunidad de generar actividad y empleo entorno a las circunstancias y necesidades de las personas de mayor edad (Corvera somos de los municipios más jóvenes de Asturias, pero nuestra comunidad autónoma tiene agenda enfrentarse a esa realidad), la necesidad de seguir generando empleo de calidad, el acceso a la vivienda, la transición energética, la digitalización o la adaptación al cambio climático son algunos de los grandes retos que tendremos que afrontar en los próximos años. Pero existe una diferencia fundamental respecto a hace treinta y cinco años: hoy afrontamos esos retos desde una posición mucho más sólida, con más recursos, más experiencia y una mayor capacidad de colaboración entre administraciones, empresas y sociedad civil.

En esa historia de transformación hay también protagonistas que, sin ocupar titulares por sí mismos, han desempeñado un papel imprescindible. Uno de ellos ha sido el periodismo de proximidad. Durante estos treinta y cinco años, la edición de Avilés y Comarca de LA NUEVA ESPAÑA no solo ha informado de lo que ocurría; ha acompañado a generaciones de vecinos, ha explicado los cambios que vivía nuestro territorio y ha contribuido a crear una identidad compartida entre municipios que, aunque distintos, forman parte de un mismo espacio social, económico y humano.

En un mundo cada vez más global, donde la información viaja a una velocidad nunca vista y donde a menudo lo cercano queda eclipsado por lo inmediato, las ediciones locales adquieren un valor todavía mayor. Porque las personas seguimos queriendo saber qué ocurre en nuestra calle, en nuestro barrio o pueblo, en nuestro concejo y en nuestra comarca. La información de proximidad fortalece la democracia, fomenta la participación ciudadana y ayuda a construir comunidades mejor informadas y más cohesionadas.

Los periódicos no solo cuentan la historia; con el paso del tiempo terminan convirtiéndose en parte de ella. Quienes hojeen dentro de unos años las páginas publicadas durante estas tres décadas y media encontrarán el relato de cómo una comarca fue capaz de reinventarse, superar dificultades y mirar al futuro con confianza. Encontrarán también miles de historias cotidianas que, sumadas, explican mucho mejor que cualquier estadística la evolución de un territorio.

Por eso, celebrar el 35.º aniversario de la edición de Avilés y Comarca de LA NUEVA ESPAÑA es también celebrar la historia reciente de esta tierra. La de una comarca que ha sabido transformarse sin perder sus raíces; la de unos municipios que han avanzado gracias al esfuerzo de su gente; y la de un medio de comunicación que ha estado presente para contarlo con cercanía, rigor y compromiso.

Mi felicitación a todas las personas que han hecho posible este recorrido durante estos treinta y cinco años. Y, sobre todo, mi deseo de que sigan acompañando a esta comarca durante muchos años más, porque conocer de cerca lo que somos es la mejor manera de seguir construyendo, entre todos, lo que queremos llegar a ser.