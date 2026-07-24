Aroa Gutiérrez Paíno, exteniente de alcalde de Soto del Barco, abandona el partido independiente CSIB: "He dejado de creer en el rumbo que ha tomado este proyecto"

“He dejado de creer en el rumbo que ha tomado este proyecto y, cuando uno deja de creer en aquello que representa, lo más honesto es dar un paso al lado”. Con estas palabras, Aroa Gutiérrez Paino, exteniente de alcalde de Soto del Barco, ha anunciado su decisión de dejar la Candidatura Independiente Soto del Barco (CSIB) para ser concejala no adscrita. Esto llega tras el movimiento, por parte de José Manuel Lozano, alcalde del concejo, de relegar a la hasta entonces exteniente de alcalde para darle ese puesto a Marián Flórez.

“No ha sido una decisión impulsiva ni sencilla, es algo que me ha supuesto muchas horas de reflexión, tanto personal como familiar, y un importante desgaste emocional. Precisamente por el respeto que siento hacia los vecinos que depositaron su confianza en mí, considero que merecen una explicación sincera”, sostiene la sotobarquense.

“Entré en política con una idea muy clara: trabajar por nuestro concejo desde la honestidad, el esfuerzo, el rigor técnico y la búsqueda del interés general por encima de cualquier otra consideración. Durante estos años he intentado desempeñar esa responsabilidad con total dedicación, impulsando proyectos, buscando financiación, resolviendo problemas y estando siempre disponible para cualquier vecino que necesitara ayuda. He procurado demostrar que otra forma de hacer política municipal era posible: cercana, transparente y centrada en el trabajo. Sin embargo, con el paso del tiempo he sentido que esa forma de entender la política ha ido perdiendo espacio”, señala Gutiérrez, que apunta que “cuando el diálogo deja paso a decisiones adoptadas sin el consenso y la participación que considero imprescindibles en cualquier proyecto político, la confianza comienza a deteriorarse”. La exteniente de alcalde hace alusión a los movimientos internos dentro del Ayuntamiento como “un punto de inflexión”. “Han hecho que deje de creer en el proyecto político que hasta ahora representaba y que pierda la confianza necesaria para seguir formando parte de él”, sostiene.

Aroa Gutiérrez deja la Candidatura Independiente

“La confianza es la base de cualquier proyecto político. Y cuando esa confianza se pierde, no basta con mantener unas siglas o un cargo; lo responsable es actuar con coherencia”, afirma la ahora concejala, que aclara que “no me marcho porque haya dejado de creer en nuestro municipio. Me voy porque he dejado de creer que este proyecto político sea hoy la mejor herramienta para defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas como creo que se merecen”, añade.

“No sería honesto seguir pidiendo la confianza de la ciudadanía para un proyecto en el que yo misma ya no confío. Habría sido mucho más sencillo permanecer donde estaba, pero ningún cargo puede estar por encima de los principios. Por eso he tomado esta decisión con serenidad, con respeto y con la convicción de que es la única coherente, tanto con los demás como, sobre todo, conmigo misma”, explica la exteniente de alcalde, que dice que “esta decisión no nace del rencor ni pretende alimentar enfrentamientos personales, sino que nace de la convicción de que la política exige coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace”.

Noticias relacionadas

“Continuaré como concejala no adscrita”

“Continuaré ejerciendo mi responsabilidad como concejala no adscrita porque entiendo que el compromiso adquirido con los vecinos trasciende cualquier organización política. Mi obligación sigue siendo representar a quienes depositaron su confianza en mí, fiscalizar la acción del gobierno y trabajar, desde la oposición, por el interés general de nuestro concejo. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con honestidad, de haber dedicado todo el tiempo y esfuerzo que estaba en mi mano”, sentencia.