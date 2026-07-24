Avilés invierte 18.000 euros en la reposición del alumbrado tras una oleada de robos de cobre que dejó sin luz a varios barrios

El Ayuntamiento de Avilés puso este viernes en marcha un plan de actuación urgente para recuperar el servicio de alumbrado público en distintos puntos de la ciudad afectados por una sucesión de robos de cable de cobre registrados desde el pasado mes de mayo. El Consistorio ya ha iniciado la reposición en varios de los enclaves perjudicados y, además, ha adjudicado por la vía de urgencia un contrato para el suministro de 4.500 metros de cable eléctrico y otros materiales, con una inversión de 17.980,60 euros, con el objetivo de restablecer el servicio "a la mayor brevedad".

Los robos se han repetido durante los últimos meses y han dejado sin iluminación amplias zonas de Llaranes, La Luz, San Juan de Nieva, Villanueva (Miranda), El Pozón, Quirinal y Pico Bustiello. Los primeros episodios se detectaron a mediados de mayo y, entre el 17 de junio y el 24 de julio, se produjo una nueva oleada de sustracciones que alcanzó numerosas calles y espacios públicos de estos barrios, obligando a intensificar los trabajos municipales para devolver la normalidad al servicio.

En total, los ladrones han sustraído cerca de 4.000 metros de cable de cobre, unos hechos que han provocado daños valorados en más de 16.000 euros. De esa cantidad, alrededor de 12.500 euros corresponden al material robado y casi 3.650 euros a la mano de obra necesaria para reparar las instalaciones. Los servicios técnicos municipales han presentado ya tres denuncias ante la Policía Nacional, la última de ellas el pasado 13 de julio. Paralelamente, el Ayuntamiento está sellando las arquetas de las instalaciones para dificultar nuevos robos, una actuación que ralentiza la reposición, pero que considera imprescindible para proteger el sistema de alumbrado.

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Llamamiento a la colaboración ciudadana

El Ayuntamiento solicita ahora la colaboración de los vecinos para tratar de frenar estos robos. Pide que cualquier persona que escuche ruidos o detecte comportamientos sospechosos en las inmediaciones de arquetas, cuadros eléctricos o puntos de luz apagados, especialmente durante la noche, avise de inmediato a la Policía Nacional (091), a la Policía Local (092) o al 112. El Consistorio considera que la implicación ciudadana será clave para identificar a los responsables y evitar nuevos ataques contra un servicio público esencial.