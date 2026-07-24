El Ayuntamiento de Avilés reivindica su decisión de cancelar el Certamen de San Agustín tras la prórroga de las restricciones al ganado bovino

El Ayuntamiento de Avilés ha aprovechado la decisión del Principado de prorrogar hasta el 31 de octubre las restricciones frente a la dermatosis nodular contagiosa para reivindicar la suspensión del Certamen de Ganado de San Agustín. La nueva resolución autonómica mantiene paralizadas las ferias, concursos, exposiciones y concentraciones de ganado bovino, una medida que el gobierno local interpreta como un aval a la decisión adoptada semanas atrás para evitar riesgos sobre la cabaña ganadera asturiana.

Desde el Consistorio se insiste en que la prioridad fue en todo momento proteger la sanidad animal y actuar con prudencia ante una enfermedad transmitida por insectos vectores que mantiene a Asturias en un periodo de máximo riesgo. El ejecutivo avilesino subraya que la suspensión de una de las citas más importantes del calendario ganadero regional no fue una decisión sencilla, pero sí la más adecuada ante la evolución de la situación sanitaria.

La concejala de Mercados, Raquel Ruiz, fue especialmente contundente al defender la actuación municipal. "La resolución hecha pública hoy por la Consejería demuestra que el Ayuntamiento tomó la decisión correcta. Mientras algunos optaron por hacer oposición con un asunto tan sensible como la sanidad animal, nosotros preferimos escuchar a los profesionales y actuar con responsabilidad", afirmó. Con estas palabras, el gobierno local responde además a las críticas recibidas tras cancelar el certamen.

El Ayuntamiento recuerda que la medida contó con el respaldo del propio sector. Ruiz mantuvo una reunión en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena con alrededor de 60 representantes de ganaderías de distintos puntos de Asturias, que coincidieron en señalar el aplazamiento como la mejor salida dadas las circunstancias. Los profesionales trasladaron entonces su preocupación por la enfermedad y por el riesgo que una concentración de animales podría suponer para sus explotaciones.

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Para compensar la ausencia del certamen, Avilés celebrará el próximo 25 de agosto una gala institucional de homenaje al sector ganadero. El acto reconocerá públicamente el trabajo, la dedicación y la trayectoria de las ganaderías y de quienes han convertido San Agustín en una referencia regional. El gobierno municipal confía en que, una vez superada la alerta sanitaria, el certamen pueda regresar con toda su fuerza y mantener el prestigio adquirido durante décadas.