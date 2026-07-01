La búsqueda de la fontana de los Figueroa, primer paso para la construcción de nuevas viviendas en Emile Robín de Avilés

La búsqueda de la fuente de los Figueroa se ha convertido en una pieza clave para la construcción de 15 nuevas viviendas y pisos turísticos en el inmueble que hace esquina entre la calle Emile Robín y la avenida de Los Telares. La fontana se encuentra catalogada dentro del Inventario de Bienes en Espacio Urbano de Avilés, con un grado de protección integral. Así que la propiedad del inmueble y el terreno, Islaer Promociones Inmobiliarias, prevé iniciar la próxima semana las excavaciones en busca de la fuente para ya en agosto iniciar la construcción del edificio.

El inmueble, bautizado como Séliva (Avilés al revés), se encuadra en el área de planeamiento específico "Emile Robin-Los Telares", uno de los ámbitos incluidos en el Plan Especial de Mejora y Reforma Interior del Casco Histórico de Avilés (PEMRICH).Y además, la actuación se emplaza dentro del yacimiento correspondiente a la Carta Arqueológica de Avilés, lo que obliga a contar con un proyecto de seguimiento arqueológico. Todo esto ha supuesto un año de retraso, ya que la intención de la propiedad era que las obras se hubieran iniciado en el verano de 2025.

Reconstruir las fachadas

Una vez que el Consejo de Patrimonio del Principado emitió acuerdo favorable a la rehabilitación, con condiciones que han sido incorporadas en el proyecto definitivo, el Ayuntamiento ha dado luz verde a las obras.

Los propietarios tendrán que recuperar el edificio tal cual era en 1879 en el caso de la fachada que da a la calle Emile Robin, y de 1881 en el de la avenida de Los Telares. Las barandillas serán desmontadas y restauradas para que vuelvan a lucir como en sus orígenes. También tendrán que replicar la galería original en la fachada trasera.

La parcela comprende los números 17 de la calle Emile Robín y 1 de la avenida de Los Telares, con una superficie de 1.502 metros cuadrados. El nuevo edificio se dividirá en planta baja, primer y segundo piso y bajo cubierta. El espacio libre privado ubicado en la parte trasera contará con piscina y jardín. Tanto el aparcamiento, con 34 plazas, como los 27 trasteros se ubicarán en la planta sótano.

La distribución

La planta baja se destinará a apartamentos turísticos, con acceso independiente por la calle Emile Robin y sin conexión con las viviendas, a las que se accederá desde la avenida de Los Telares. Según la propiedad del inmueble, ya tiene la promoción prácticamente vendida en su totalidad.

El proyecto se completa con un segundo edificio que se levantará sobre el solar existente en el número 26D de la calle de La Estación, de 95 metros cuadrados con una edificabilidad de 213,42 metros cuadrados repartida en cuatro plantas (baja, dos alturas y bajo cubierta), que estará íntegramente destinado a apartamentos turísticos. Se accederá al mismo desde la calle de La Estación, aunque estará conectado con el garaje y las zonas comunes del edificio de Emile Robín y Los Telares a través de la planta sótano.