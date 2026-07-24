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Chemastur aceptaría reducir a cuatro años la concesión administrativa del Puerto de Avilés

La compañía de fertilizantes mantiene su plan inversor de más de 4,6 millones de euros hasta 2028

Panorámica de Chemastur, en el Puerto de Avilés.

Panorámica de Chemastur, en el Puerto de Avilés.

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Marián Martínez

Marián Martínez

Avilés

Chemastur está dispuesta a rebajar de siete años a cuatro la solicitud de concesión administrativa en el Puerto de Avilés, que le ha sido denegada en una primera instancia y que la empresa ha recurrido. En concreto plantea que se le permita continuar en suelo portuario 4,39 años (cuatro años, ocho meses y 20 días). La empresa mantiene su plan inversor, de algo más de 4,6 millones de euros, para ejecutar desde este mismo año y hasta 2028. También "lamenta la falta de diálogo real y constructivo" por parte de la Autoridad Portuaria y asegura que es parte de la "autonomía estratégica" de España en el sector agroalimentario.

Asturiana de Fertilizantes (matriz de Chemastur) había solicitado una prórroga de concesión de 7,26 años (7 años, 3 meses y 3 o 4 días), pero el consejo de administración de la Autoridad Portuaria del pasado mes de junio lo denegó porque desde la primera concesión (15 de octubre de 2019), los volúmenes de tráficos no han alcanzado, en absoluto, los niveles previstos, lo que conllevó penalizaciones y repercutió en una merma de ingresos para el Puerto y la comunidad portuaria. Tampoco se consideraron viables las hipótesis de producción y movimientos de tráfico futuros, y el modelo económico tampoco garantiza la viabilidad de la concesión, según el criterio de la Autoridad Portuaria de Avilés.

Las razones de la empresa

La compañía recurrió el pasado 13 de julio, y ahora el Puerto tiene de plazo hasta el próximo día 13 de agosto para responder. Previamente se tendrá que celebrar un consejo de administración extraordinario, ya que en los meses de julio y agosto no se celebran los ordinarios.

Según Asturiana de Fertilizantes, el proyecto que ha presentado es "económicamente viable, medioambientalmente sostenible y tecnológicamente puntero para la empresa", lo que le permitiría mantener 60 empleos directos e indirectos. Y va más allá, al afirmar que "en un contexto en el que la seguridad de suministro, la soberanía alimentaria y la autonomía estratégica han ganado peso en la agenda pública, Asturiana de Fertilizantes forma parte de una capacidad industrial estratégica para el sector agrario español".

La inversión

La empresa mantiene su propuesta inversora en 14 actuaciones, entre las que destaca una nueva nave estanca para producto en polvo, mejoras de los sistemas de lavado de gases y de reutilización de aguas pluviales, mejoras de eficiencia energética y nuevas herramientas de digitalización y control de la producción.

Noticias relacionadas y más

Chamastur advierte que, forma parte del tejido industrial avilesino desde hace más de dos décadas, y que mantiene una "relación estable con proveedores, operadores logísticos y empresas auxiliares del entorno". Y añade que de mantenerse la decisión de la Autoridad Portuaria, imposibilitaría no solo la continuidad de la actividad, sino que además "pondría en riesgo el empleo asociado y bloquearía todas las inversiones previstas". E insta al Puerto a "una reflexión que contribuya a encontrar una solución que garantice la continuidad de la actividad industrial en Avilés".

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