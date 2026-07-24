El esfuerzo de centenares de corredores sigue impulsando El Sueño de Carmen desde Luanco: "Su generosidad es impagable"

La sorpresa se guardó hasta el último instante. Ni siquiera Luisa Fernández, madre de Carmen, conocía la cantidad que iba a recibir. La alegría se desbordó cuando El Sueño de Carmen entregó este viernes a la familia un cheque por valor de 7000 euros, una recaudación obtenida a través de la prueba solidaria "Kilómetros por el Sueño de Carmen" y que se destinará íntegramente a seguir apoyando la investigación de la BPAN, la enfermedad neurodegenerativa ultrarrara que padece la pequeña Carmen. El acto, celebrado en el Ayuntamiento de Gozón, reunió a organizadores, familiares, representantes institucionales, patrocinadores y voluntarios que, año tras año, convierten el deporte en una herramienta para avanzar.

Como anfitriones estuvieron el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, y el concejal Raúl Heres, al celebrarse la entrega en dependencias del Ayuntamiento de Gozón. Junto a ellos arroparon a la familia Álex Rodríguez, promotor del proyecto; integrantes del Club Atletismo Ocle, pieza fundamental en la organización de la prueba; representantes del Ayuntamiento de Carreño, y responsables de la Fundación Caja Rural de Gijón, principal patrocinador de la iniciativa. Todos ellos quisieron respaldar a una familia que lleva años luchando para dar visibilidad a una enfermedad de la que apenas existen casos diagnosticados y para la que la investigación sigue siendo la única esperanza.

La entrega del cheque puso el broche a una nueva edición de "Kilómetros por el Sueño de Carmen", una cita que no deja de crecer. La carrera solidaria, celebrada el pasado 20 de junio, reunió alrededor de 350 participantes entre las diferentes modalidades deportivas. A esa cifra se sumaron quienes colaboraron mediante las aportaciones solidarias y la compra de camisetas, elevando el número total de personas implicadas hasta las 450, un respaldo que volvió a demostrar la enorme capacidad de movilización que ha adquirido este proyecto nacido en la comarca.

"Estamos enormemente agradecidos", reconocía Luisa Fernández. La madre de Carmen quiso poner el foco en quienes hacen posible que cada edición salga adelante. "La carrera solo se celebra un día, pero detrás hay muchos meses de trabajo. Todo ese esfuerzo lo realizan personas que dedican su tiempo de forma completamente altruista, sin esperar nada a cambio y con el único objetivo de ayudar a la investigación. Su compromiso y su generosidad son impagables", destacó.

Detrás de ese éxito hay un trabajo silencioso que comienza prácticamente cuando termina la edición anterior. Álex Rodríguez, promotor del proyecto, explicó que el objetivo siempre ha sido maximizar la cantidad destinada a la investigación. "Partimos de cero cada año y tratamos de reducir al máximo los gastos para que la mayor parte posible de la recaudación llegue a su destino. Eso solo es posible gracias al apoyo de patrocinadores, colaboradores y voluntarios. Sin ellos sería imposible sacar adelante una iniciativa de estas características", señaló. Rodríguez también valoró muy positivamente la respuesta ciudadana y avanzó que la prueba volverá a celebrarse el mismo día del próximo año, consolidando así una fecha que ya se ha convertido en una referencia solidaria para la comarca.

Una movilización que trasciende el deporte

Más allá del aspecto deportivo, "Kilómetros por el Sueño de Carmen" volvió a convertirse en un ejemplo de implicación colectiva. Desde los voluntarios que trabajan durante meses en la organización hasta las empresas colaboradoras, pasando por los clubes deportivos, las administraciones y los cientos de vecinos que aportan su granito de arena, todos forman parte de un proyecto que ha conseguido convertir una causa personal en un movimiento solidario de alcance comarcal. Cada inscripción, cada camiseta vendida y cada donación contribuyen a financiar la investigación de una enfermedad para la que todavía no existe tratamiento curativo.

La salida de una de las pruebas. / LNE

El alcalde de Gozón, Jorge Suárez, puso en valor precisamente esa capacidad de movilización. "Es un orgullo ver cómo los vecinos del municipio responden cuando se trata de apoyar una causa como esta. Hemos acompañado a la familia desde el principio y recuerdo perfectamente las jornadas que organizamos en el Museo Marítimo para dar a conocer la enfermedad de Carmen. Acciones como esta ayudan a visibilizar la realidad que viven muchas familias y demuestran que la solidaridad de este concejo está muy viva", afirmó el regidor.

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Con la entrega de este nuevo cheque, El Sueño de Carmen vuelve a demostrar que su meta va mucho más allá de la línea de llegada. Lo que comenzó como una iniciativa solidaria se ha transformado en un proyecto que moviliza cada año a cientos de personas con un objetivo común: recaudar fondos para la investigación de la BPAN y mantener viva la esperanza de familias que conviven con una enfermedad desconocida.