El Intercéltico de Avilés premia la vinculación con el festival: "Vinieron a tocar aquí de manera gratuita"

“El Festival Intercéltico de Avilés ya se ha convertido en el festival de toda Asturias. Queremos crecer aún más”. Juan Casas, director del Intercéltico, quiere seguir viendo crecer a su creación más preciada. El avilesino participó en la entrega de los Premios Gausón, que el evento concede a diferentes personalidades vinculadas con el festival. Este año los galardonados fueron el Ayuntamiento de Corvera, cuya relación con la cita se extiende desde 2002, la cantante Mari Luz Cristóbal Caunedo y el maestro de gaiteros Xuacu Amieva. “Somos un referente total para la Europa celta”, subrayó el organizador.

Iván Fernández, alcalde de Corvera, fue el encargado de recoger el premio en representación del consistorio. “Nosotros colaboramos con ellos porque siempre decimos que el Festival Intercéltico es internacional y pasa también por Corvera. Ya hace muchos años les pedimos que un par de grupos de los que acuden a la cita estén en Corvera; sin ellos no podríamos traer al concejo bandas de la calidad que trae el Intercéltico. Es un ejemplo de colaboración que quiero poner en valor”, señaló el regidor corverano, que acudió al evento junto a dos de sus concejales, Rafael Alonso y José Luis Montes, y con Adolfo Camilo Díaz, jefe del Servicio de Promoción Cultural de Corvera. “Esto es un refuerzo para seguir apostando por la cultura de raíces asturianas y seguir colaborando con Esbardu”, subrayó.

Los Premios Gausón reconocen la vinculación con el festival

Xuacu Amieva, gaitero y maestro de muchos otros, destacó la relación que con el tiempo ha ido teniendo con el Intercéltico. “Desde hace muchos años vengo trabajando para que se valorase nuestra cultura, intentando darla a conocer a través de la música”. Mari Luz Cristóbal Caunedo, por su parte, se mostró “encantada” de recoger el galardón. Juan Casas recordó que, en uno de los peores momentos del festival, ambos accedieron a participar de manera gratuita en el evento, “por lo que son grandes merecedores de este premio”.

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“Durante estos días Avilés es el gran escaparate del mundo celta, queremos poner en valor esta cultura”, remarcó Pelayo García, concejal de Participación Ciudadana, que cree que el Intercéltico sirve para “proyectar una imagen de ciudad abierta al mundo”.