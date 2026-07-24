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Miranda se prepara para la gran arrozada

El barrio avilesino inicia sus fiestas de Santo Domingo cargadas de música y gastronomía

Los pregoneros de las fiestas de Miranda, Ana María Salas, Oliver Cabrera, Luis Rodríguez y Gemma García.

Los pregoneros de las fiestas de Miranda, Ana María Salas, Oliver Cabrera, Luis Rodríguez y Gemma García. / Miki López / LNE

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Noé Menéndez

Noé Menéndez

Avilés

Miranda celebra un año más sus fiestas patronales de Santo Domingo con música y gastronomía. El pregón, a cargo de la asociación de vecinos y "Los Muyayos", sirvió para arrancar los festejos, que amenizaron hasta bien entrada la madrugada el "Grupo Saoco" y el "Grupo Dasilva".

Pero el momento más esperado será, como siempre, en la tarde noche del sábado con la tradicional gran arrozada. Gema García, secretaria de la asociación Santo Domingo de Miranda, explicó que en esta edición se servirán 1.400 raciones, que se cocinarán poco a poco en dos paelleras gigantes. El precio de cada una es de 7 euros y el arroz estará acompañado de costilla, longaniza, salchicha roja y blanca, pimientos, guisantes, el bollo de pan, cubierto y servilleta.

"Disponemos de tableros y sillas para que los comensales puedan disfrutar del menú sentados. Pero quien prefiera el modo picnic, pues también hay sitio para ellos", señaló la secretaria de la asociación.

El tardeo estará amenizado por el "DJ Octavio", y a partir de las 22.00 horas comenzará la verbena con el "Duo Reflejos" y el grupo "M3 Show".

El domingo

La fiesta continuará el domingo con el reparto del bollo y el vino a los socios, la actuación de "Esbardu" a partir de las 12.30 horas, y la misa a las 13.00. A continuación se celebrará la comida de hermandad en el prao de la fiesta. La música volverá por la tarde y la noche con los grupos "Picos de Europa" y "Costa Norte". También se pondrán a la venta bocadillos, patatas fritas, y helados.

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"Esperemos que el buen tiempo nos acompañe durante todo el fin de semana para que podamos disfrutar de las fiestas", deseó Gema García.

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