El nuevo horno de Saint-Gobain conllevaría la creación de nuevos puestos de trabajo y reorganizaciones en la plantilla, señala la empresa

Además de asegurar el futuro a medio plazo de la planta de Avilés, la construcción de un nuevo horno traería aparejada la reestructuración y creación de algunos puestos de trabajos. Así lo aseguró este jueves una representante de la cúpula directiva de Saint-Gobain en una reunión mantenida con los delegados sindicales de la fábrica de La Maruca. Si bien, pese a hacer estas afirmaciones, la directiva no desveló un calendario efectivo para poner en marcha el nuevo horno de vidrio flotado e insistió en que estos cambios solo llegarían "si se hace el nuevo horno", frase que sonó este jueves a más misterio irresoluble que nunca, señalaron fuentes sindicales consultadas por este periódico.

Además de la directiva que mantuvo la reunión con los sindicatos, a la factoría avilesina también acudió el director general de Saint-Gobain Glass, el segundo cargo ejecutivo más importante de la filial de la multinacional. Los sindicatos habían pedido una reunión con los altos cargos para conocer el futuro del horno hace un mes. Los retrasos en la reunión, sumados a la jerarquía de los interlocutores enviados por la multinacional, hizo pensar a la plantilla que este jueves podía producirse el anuncio definitivo de la construcción del horno. Pero finalmente, y para pesar de la plantilla, que había recibido el compromiso de que se concretaría la nueva infraestructura tras la firma de un nuevo convenio coelctivo, no fue así.

Tal y como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, la compañía está llevando a cabo una política de acopio de producción que sale de Avilés con dirección a los almacenes que la multinacional tiene en la provincia de Valladolid y en Portugal. Lo que ayer comunicó la dirección de la fábrica avilesina es que se precisa aumentar todavía más la producción del área de laminar plano (vidrio de seguridad para la construcción), que es una de las líneas de producto acabado que se fabrica en Avilés (las otras son capas y plateado, es decir, espejos).

El aumento de la tarea de laminar se detallará “la próxima semana”, prometió la representante de la empresa. Según las fuentes sindicales, se limitará a aplicar “el quinto turno”, o lo que es lo mismo, a incorporar cinco operarios y un coordinador más, es decir, seis personas que ahora mismo no están en la fábrica.

La sección sindical de SOMA-FITAG-UGT manifestó ayer que “el momento adecuado para abordar procesos de reorganización de esta magnitud debería coincidir con la puesta en marcha del nuevo horno”, pero en la reunión de este jueves nada se escuchó al respecto (ni el detalle del horno, ni el calendario de obras, ni el objetivo final de la compañía). Para la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) constatar un aumento de producción de vidrio “se trata de una medida cuestionable, ya que no aborda la verdadera problemática del departamento ni resuelve sus cuellos de botella”. USO aseguró que “incrementar la producción carece de sentido mientras continúe existiendo el importante cuello de botella en la descarga de la línea”. La USO planteó “como alternativa reforzar la línea de plateado con un turno adicional, permitiendo descongestionar la descarga y mejorando realmente la productividad de todo el proceso”.

La reorganización también va de pasar por trasladar a los operarios técnico de producción (OTP) al departamento de Ingeniería y Mantenimiento (IMAF). Esto se producirá a partir del próximo 15 de septiembre. “Entendemos que cambiar de departamento para seguir realizando prácticamente las mismas funciones, sin un proyecto organizativo definido, supone aplazar nuevamente los problemas existentes”, determinó USO.

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Mientras se estaba desarrollando la reunión de los representantes sindicales con la representación de la dirección, esta, junto al director de la planta, trabajaban en una sala anexa. Esta situación -la presencia en Avilés de uno de los mandos principales de la compañía- llevó más “incertidumbre” a los trabajadores. Consideran que aumentar la producción de un horno que en este tiempo ha dado más de lo que puede es jugar en el mismo borde, sobremanera tras los dos grandes accidentes del año pasado. Y no aclarar qué significa “parar” la producción (no hay un horizonte temporal, ni un organigrama de afectaciones) lo único que supone es alargar una agonía que se suponía que iba a finalizar con la firma del convenio colectivo (la empresa condicionó la construcción del nuevo horno a la firma del actual convenio, cosa que sucedió hace medio año).