Los pasajeros del Alvia Madrid-Avilés viajaron en cercanías desde Oviedo

Los pasajeros del Alvia Madrid-Avilés del jueves por la mañana tuvieron que realizar la última parte del viaje, entre Oviedo y Avilés, en un tren de cercanías, según explicaron algunos usuarios.

Renfe les informó a primera hora de que su tren, que debería haber partido de Madrid poco después de las 9.00 horas, se retrasaría aproximadamente media hora. Según el relato de uno de los viajeros, cuando por fin se les permitió bajar al andén comprobaron que "estaban enganchando un tren a otro", formando una doble composición.

En un mensaje posterior se les indicó que era posible que hubiera que cambiar el tren previsto, lo que posibilitaría que posiblemente el asiento asignado inicialmente también cambiase. Finalmente, "nos sentamos cada uno en nuestros sitios", y el viaje comenzó sin más tropiezos. "Eso sí, nos dijeron que llegaríamos con media hora de retraso o un poco más".

Fue en Mieres cuando, según el relato de uno de los pasajeros, "una azafata nos avanzó que nos tendríamos que bajar en Oviedo porque el tren de doble composición no cabía en Avilés, y que nos trasladarían en un Cercanías". Ahí se sumó un nuevo retraso porque "había muchas personas que no sabían a dónde se tenían que dirigir y hubo cierta confusión". Finalmente, llegaron a su destino sobre las 14.45 horas.

Fuentes de Renfe confirmaron que se había producido una "incidencia técnica puntual" de la que se informó puntualmente a los pasajeros y que aquellos que lo consideraran oportuno tienen hasta tres meses de plazo para presentar su reclamación, que también pueden realizar en la página web de la compañía.

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