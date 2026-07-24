El PP denuncia el aumento de las listas de espera en Asturias y alerta de la falta de radiólogos en el hospital San Agustín

“Recientemente se han hecho públicos los datos de las esperas en materia de salud en nuestra comunidad autónoma y estas cifras no son nada favorables: ni para los asturianos, ni, por supuesto, para el Gobierno del Principado de Asturias”, destacó este viernes en Avilés en el un rueda de prensa convocada en el exterior del hospital San Agustín Pilar Fernández Pardo, que es diputada regional del Partido Popular (PP). “Las esperas se han incrementado: hay más de 23.000 personas en la lista de espera quirúrgica, casi 3.000 personas más que en la misma fecha del año 2025. En la lista de espera para una primera consulta hay 120.000 asturianos esperando, 15.000 más que en el año 2025”. Y añadió: “Si hablamos de pruebas diagnósticas, si hablamos de la atención primaria, evidentemente todo esto está colapsado y el Gobierno del Principado de Asturias no sabe ni qué hacer con ello”.

Fernández Pardo recordó que el Gobierno de Adrián Barbón había prometido solucionar estos números en paralelo a la reforma del mapa sanitario. La diputada la llamó “panacea para mejorar la sanidad en Asturias”. Sin embargo, observó: “Meses después, contemplamos con estupor que no solamente no mejora, sino que empeora”. Y mencionó aquí la promesa de mayor equidad: “Estamos consiguiendo la mayor desigualdad territorial de la historia de la sanidad en Asturias. En estos momentos, los hospitales de las alas, los comarcales, están teniendo menor demora que los hospitales del centro de Asturias, llámese HUCA o llámese Hospital San Agustín”.

La diputada Fernández Pardo estuvo acompañada por la diputada nacional y portavoz de los conservadores en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares, la presidenta del Partido Popular en Avilés, Estefanía Rodríguez y la concejala Ceila Fernández. “Si las listas de espera en general son malas, en el Hospital San Agustín son todavía peores”, afirmó Fernández Pardo. “Hay datos que benefician al Hospital de Cabueñes, donde la lista de espera quirúrgica se ha reducido”, señaló la diputada antes de concluir que, por un lado, el Gobierno del Principado de Asturias “es incapaz de mejorar la sanidad de los asturianos, que la reforma del mapa sanitario no ha servido de nada, que los asturianos tienen que esperar cada vez más para ser atendidos en atención primaria, en una primera consulta con un especialista, en cirugía, en todo lo que se refiere a pruebas quirúrgicas y, desde luego, las pruebas diagnósticas también”.

¿Y cómo se solucionan todas estas carencias? Fernández Pardo admitió que “faltan profesionales sanitarios”, pero añadió: “Hay que dar una salida también a esto. La desigualdad territorial, el incremento de las listas de espera están convirtiendo a nuestra comunidad autónoma en un tapón”. La diputada regional apostilló: “Nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado recientemente que cuando lleguemos al Gobierno nacional incrementará en un 15% el número de plazas de profesionales sanitarios. Esta es la única manera que existe para compensar estas demoras”.

Maquillaje de cifras

La diputada Fernández Pardo apuntó que actualmente, “no solamente se incrementan los problemas de salud, se incrementan los problemas económicos, los problemas laborales y los problemas sociales” y denunció que “el Gobierno de Barbón están maquillando las cifras de muchos casos y lo que es todavía un peor, está ocultando datos”. Dijo: “Hay especialidades como dermatología, urología, oftalmología, traumatología que tienen una lista de espera muy considerable, pero si vamos a psiquiatría hay que decir que la asistencia que se está prestando en el mes de junio es desmesurada: no hay prácticamente capacidad para atender a nuevas personas”, dijo Fernández Pardo que terminó su intervención diciendo: “Es posible mejorar la sanidad y desde luego que el Partido Socialista es incapaz de hacerlo”.

Cáncer de mama en el San Agustín

Esther Llamazares, por su parte, denunció el déficit de personal en el servicio de radiología del Hospital San Agustín: “Si hace cinco años estábamos hablando de 12 profesionales de radiología aquí, hoy estamos hablando de ocho que luego tienen su propia especialidad. Especialistas en la lectura de pruebas para la detección del cáncer de mama, ahora mismo, son dos profesionales; uno de ellos se jubila en el mes de septiembre, con lo cual nos quedamos sólo con una persona”, denunció.

Admitió que la gerencia del Hospital San Agustín ha estado trabajando en solucionar el problema, pero que lo ha hecho externalizando ese diagnóstico: “Esas pruebas y los informes se están haciendo fundamentalmente en el Sanatorio Adaro”. “Cierto es que hay una persona también que está con movilidad forzosa en el HUCA que viene una semana cada tres, cuatro al Hospital San Agustín y otro profesional del Adaro que viene con más frecuencia”. Esta situación para Llamazares genera “un atasco generalizado”.

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“Alguien tendrá que dar explicaciones sobre qué es lo que ha pasado para que contemos con cuatro profesionales menos en todo el ámbito de la Radiología desde hace cinco años, qué es lo que está pasando, qué ha pasado con estos profesionales”, añadió Llamazares. “Si bien es cierto que estamos ante un problema generalizado en Asturias, el Hospital San Agustín empieza a sufrir muchísimo desde hace tiempo con profesionales que no sólo no es que no vengan, es que se van”.