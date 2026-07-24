El Rotary convierte la música en ayuda para Inma con una aportación de 2.000 euros

"Una cadena tiene la fuerza del eslabón más débil y hay que empezar por los que más nos necesitan". Con esta reflexión resumió este viernes Faustino Álvarez, presidente del Rotary Club de Avilés, el sentido de la entrega de un cheque de 2.000 euros a la familia de Inma, la niña de Corvera afectada por el síndrome de ReNU, una enfermedad genética ultrarrara. La aportación procede de la recaudación del concierto solidario celebrado el pasado 23 de junio en la Casa Municipal de Cultura de Avilés, donde la Orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo, bajo la dirección de Pedro Ordieres, interpretó la Primera Sinfonía de Ramón de Garay con un doble objetivo benéfico.

Parte de los fondos logrados en aquella cita se destinó a la campaña internacional End Polio Now, el proyecto de Rotary International para erradicar la polio, mientras que el resto se reservó para ayudar a la familia de Inma a hacer frente a los elevados gastos asociados a la atención y las terapias especializadas que precisa la pequeña. "Nuestra aportación sirve también para dar a conocer la situación de una familia que tiene un montón de gastos por la condición de su hija", explicó Faustino Álvarez, quien destacó que el objetivo de esta iniciativa es visibilizar la realidad de las enfermedades raras y aportar un respaldo económico que, aunque modesto, contribuya a aliviar la carga que soportan sus padres.

El presidente del Rotary Club de Avilés aprovechó además la entrega para lanzar una reflexión sobre el papel de las administraciones públicas. "Está muy bien que nosotros ayudemos, pero la Administración debería jugar un papel mucho más importante en este tipo de casos", afirmó. A su juicio, las familias que conviven con una enfermedad rara no deberían depender exclusivamente de la solidaridad de asociaciones, entidades o particulares para afrontar unos tratamientos que, en muchos casos, se prolongan durante años y suponen un importante esfuerzo económico.

Noticias relacionadas

Álvarez cerró su intervención poniendo el foco en el ejemplo que representan los padres de Inma. Tras recordar los testimonios escuchados estos días sobre los sacrificios realizados por las madres de varios jugadores de la Selección Española para que sus hijos pudieran entrenar, quiso dirigirles un reconocimiento especial. "Mi admiración va hacia estos padres: son unos campeones del mundo 365 días al año durante el resto de sus vidas", concluyó.