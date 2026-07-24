La Universidad Nebrija concluye las obras de su nueva sede de Avilés

La Universidad Nebrija sigue quemando etapas para iniciar las clases de Enfermería en Avilés el próximo curso. La institución académica ya ha presentado el certificado de fin de obras de su sede de Álvarez Acebal, por lo que los trabajos de acondicionamiento de las aulas e instalación del ascensor se dan por concluidos. Resuelto este paso, ahora la Nebrija solo está pendiente de obtener la autorización de inicio de actividad para el estreno universitario de Avilés, para el que ya están todas las plazas llenas.

Las obras de reforma del número 5 de Álvarez Acebal, el edificio en el que la Universidad Nebrija tiene planeado impartir clases prácticas del grado de Enfermería, comenzaron el pasado mes de marzo. En el proyecto se incluía la instalación de un ascensor, para garantizar la accesibilidad del inmueble, y el acondicionamiento de algunas de las aulas para sus nuevos usos, que hasta el año pasado estaban siendo utilizadas por el Conservatorio como "edificio satélite". Ya en el mes de abril, la institución aseguró que los trabajos marchaban a buen ritmo. Ahora, según ha podido saber este periódico, la universidad ya ha presentado al Ayuntamiento el certificado de fin de obras.

Precisamente, ese certificado es uno de los documentos que la Nebrija debía tener en su posesión para solicitar la autorización de inicio de actividad, último trámite administrativo que necesita para poder iniciar las clases y que, tal y como especifica en su página web, aún no ha completado. Otros de los requisitos exigidos son cumplir con las ratios de personal docente e investigador, presentar un proyecto universitario o el informe favorable del órgano externo de evaluación, que la institución académica recibió de la Fundación para el Conocimiento madri+d el pasado mes de abril.

Además del citado edificio en Álvarez Acebal, la Nebrija también utilizará para sus clases el palacio de Maqua, en la calle La Cámara. De hecho, la institución ya utiliza espacios en este inmueble para sus clases de español para extranjeros. Si bien, la ambición de la Universidad es trasladarse al palacio de Camposagrado en el verano de 2027, fecha en la que está previsto que la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias ya haya culminado su mudanza a sus instalaciones del polígono del PEPA.

Para su estreno en Avilés, la Universidad Nebrija ya ha nombrado director del Centro Universitario Instituto Nebrija de Avilés, que es como han denominado a su campus en la ciudad. El elegido es Eduardo Cimadevilla Fernández-Pola, doctor en Ciencias de la Salud, especializado en el entrenamiento de alta intensidad y con raíces asturianas. "De acuerdo con las autoridades locales vamos a contar con un auténtico campus urbano distribuido por el centro histórico. Se trata de un planteamiento parecido al que han seguido universidades europeas como Maastricht o Coimbra, donde los edificios universitarios se integraron en el tejido urbano", aseguró el pasado domingo en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA el nuevo rector de la institución, José María Ortiz.

Precisamente, además del uso de estos edificios para uso académico, la Nebrija anunció el mes pasado, tal y como adelantó este periódico en su edición digital, la adquisición de las naves de Balsera. El principal objetivo de la institución es reacondicionar estos espacios, símbolo del patrimonio industrial avilesino, como residencia de estudiantes. Si bien, no descartan la posibilidad de que alberguen también otros usos. La Nebrija también compró el antiguo geriátrico de Rivero, con la intención de remodelarlo como pisos de estudiantes y viviendas vacacionales.

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Alojar a sus estudiantes es uno de los principales retos que afronta la Nebrija en Avilés, donde el mercado inmobiliario está saturado, con una demanda muy superior a la oferta. De hecho, la Universidad también ha lanzado un portal inmobilario en internet para favorecer el alquiler por habitaciones de sus estudiantes. Se ofertan estancias por precios que oscilan entre los 715 y los 825 euros al mes.