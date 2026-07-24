Los vecinos de San Cristóbal, hartos de los continuos cortes de agua en sus casas: "Hay muchas personas mayores que no pueden estar así"

“¿Tendremos hoy agua en casa?”. Esa es la pregunta con la que se levantan, desde la última semana, los vecinos de San Cristóbal y Valgranda, en la zona rural y noroeste de Avilés. Los residentes denuncian que los cortes de agua y los reventones son constantes por culpa del mal estado de las tuberías, cuya instalación supera los treinta años. Desde el pasado viernes, la situación se ha agravado, con doscientos vecinos sin agua en sus casas. En muchos casos, los afectados son personas mayores. “Confiemos en que no tarden mucho en solucionar los problemas, la situación es insostenible”, sostiene Maripaz González, presidenta vecinal. A las 18.00 horas de este jueves, el suministro había vuelto tras una actuación de urgencia por parte de Aguas de Avilés, pero nadie se atrevía a echar las campanas al vuelo.

“Lo principal es que en este barrio hay muchas personas mayores que necesitan agua en sus casas para sus cuidados. Los adultos podemos apañar unos días bebiendo agua del grifo, tratamos de arreglarnos, pero hay gente que la necesita de verdad”, sostiene González, que relata cómo varias de las casas ubicadas cerca de la tubería sufrieron inundaciones por culpa de los diferentes reventones ocurridos durante esta semana. Ella, como representante vecinal, tiene claro que “hay que exigir que pongan una tubería en condiciones”. Recuerda que, hace tres años, pusieron como solución a una avería la instalación de una goma que era como “beber de una manguera”. “Confiemos en que no tarden mucho en conseguir una solución definitiva”, dice.

Reventones y cortes en la zona rural

Uno de los vecinos afectados por la sucesión de averías de la última semana es José María López. “Tuvimos que cargarnos de botellas de agua para poder beber en casa, no hay mucha más solución”, señala el vecino, en cuya encimera se pueden ver media docena de recipientes. “Llevamos así desde el viernes, hoy —por el jueves— parece que todo vuelve a funcionar”, apunta. De cara a la cisterna o para otro tipo de usos, López cuenta con un sistema que le facilita la recogida de agua. “Cuando tenía huerta recogía el agua de la lluvia, la que cae por los canalones, para un depósito y, con lo que llegaba ahí, regaba. Ahora uso lo mismo para aquellos menesteres donde no hace falta que el agua sea potable”, señala.

Si da un paso más allá de la verja de su casa, Pepe González se da de bruces con las obras de Aguas de Avilés para mejorar la traída. “Tuve suerte de que un vecino me dio un bidón de agua con 25 litros; si no, me quedo sin nada”, indica el avilesino, que, al ver que las averías se repetían, tomó cartas en el asunto. “A la segunda ya llené la cisterna, en previsión de lo que pudiese pasar”, añade.

Si bien, esta problemática no solo la están padeciendo los vecinos de San Cristóbal. En Valgranda, colina abajo hacia el centro de Avilés, los residentes llevan semanas padeciendo los mismos problemas. "Es una vergüenza", claman a través de las redes sociales en el que es uno de los barrios más jóvenes de la ciudad.

Aguas de Avilés actúa de urgencia

Cabe destacar que, durante los últimos días, varios trabajadores de Aguas de Avilés se encuentran en la zona realizando una actuación de urgencia para renovar más de 700 metros de tubería. Esta decisión llegó tras la sucesión de averías en la zona. La primera rotura se produjo el 17 de julio y, aunque fue reparada inicialmente, durante el fin de semana aparecieron nuevas incidencias en distintos puntos de la misma conducción debido al deterioro general de la infraestructura. Como medida inmediata, la empresa sustituyó 16 metros de tubería para recuperar el servicio y, posteriormente, decidió instalar un bypass provisional mediante tuberías de polietileno que permitirá garantizar el abastecimiento mientras se ejecuta la solución definitiva. Además, colocará una válvula reductora de presión para minimizar el riesgo de nuevos fallos.

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La actuación de mayor calado consistirá en la renovación integral de la red general y de los ramales secundarios, una intervención que ya se encuentra en fase de redacción al considerarse prioritaria por el estado de unas instalaciones susceptibles de seguir registrando averías. Esta obra dará continuidad a las inversiones realizadas en el entorno, donde en 2023 ya se sustituyeron 520 metros de tuberías en La Cabianca, Caserío del Rey y Lugar Campo, y está contemplada dentro del Plan Director de Abastecimiento de Avilés, integrado en el PERTE de digitalización del ciclo del agua.