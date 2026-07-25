La banda de la Cofradía de La Dolorosa debuta en Vitoria a nivel nacional

La banda de trompetas y tambores de la cofradía Nuestra Señora de los Dolores de Avilés participó en la festividad de Santiago Apóstol en Vitoria invitada por el centro Gallego de Vitoria. La agrupación salió de tierras asturianas alrededor de las 6.00 horas para acompañar, a su llegada a la capital de Álava, la procesión del apóstol presidida por Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria. Tras la misa, la procesión volvió al Centro Gallego, entidad que invitó a los avilesinos, donde hubo una recepción de autoridades.

Esta es la primera vez que la banda de la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores ha sido invitada a salir fuera de Asturias para participar en una celebración así. Su participación concluyó con un concierto junto al grupo Arte Galega, perteneciente al Centro Gallego.