El espíritu gallego conquista Avilés: así se ha vivido en la ciudad el día de Santiago Apóstol

“Este es nuestro día grande, con diferencia. Para nosotros es un orgullo celebrar Santiago”, destaca Ana Fernández, presidenta del Lar Gallego, en la calle Galiana. Nada más entrar en el salón de actos del edificio se nota que la de ayer no fue una jornada cualquiera. Pulpo, lacón, embutido... No faltó de nada para celebrar el Día de Galicia en pleno centro de Avilés. La entidad festejó, como cada 25 de julio, el patrón de su tierra, Galicia, con una espicha donde los recuerdos hacia la comunidad vecina fueron constantes.

“Aunque nací en Galicia, con nueve años me vine a Avilés. Llevo aquí mi vida entera, me casé con un avilesino, pero siempre tengo Santiago en mi recuerdo. Cada vez que voy me acuerdo de mi infancia”, confiesa Fernández, que apuntilla que su segundo apellido, Grela, “es gallego por mi madre”. Ayer era día de presumirlo.

Santiago, tradición gallega en Avilés

Antes de compartir mesa y mantel, los participantes acudieron a una misa que, como es ya habitual, se celebró en la parroquia de San Nicolás de Bari. “Antes la hacíamos aquí, pero desde el covid nos mudamos. Es una eucaristía a la que viene mucha gente y, por comodidad para todos, lo mejor era buscar un espacio mayor”, detalla la presidenta del Lar Gallego, que pone en valor la afluencia de gente que tiene una festividad como el Día de Santiago. “Estamos muy satisfechos por la acogida”, subraya.

En la eucaristía y posterior ofrenda a Santiago Apóstol también participaron la Asociación Entainar, una entidad sin ánimo de lucro de Oviedo que ayuda a personas reclusas y exreclusas del Centro Penitenciario de Asturias, y Afesa Salud Mental Asturias, entidad que se dedica a la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y de sus allegados.

Apoyo institucional y social

La celebración, además, contó con diferente representación institucional. Al lugar acudió Raquel Ruiz, concejala de Hacienda, Turismo, Comercio y Juventud, además de otros representantes políticos del PP y Vox. También se dieron cita en el salón de actos Inmaculada Leis, comisaria de la Policía Nacional en Avilés, y Diego Fernández, subinspector de la Policía Local.

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El Día de Santiago no es la única festividad que se celebra en el Lar Gallego. La entidad también festeja el Día de las Letras Gallegas, el 17 de mayo, y la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre.