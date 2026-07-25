El nuevo pantalán del puerto de Luanco, más cerca: el Principado adjudica las obras

Nuevo paso de cara a la construcción de un nuevo pantalán en el puerto de Luanco. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado la obra en aguas gozoniegas, para la que invertirá 502.029 euros. El plazo de ejecución previsto es de seis meses y la empresa adjudicataria ha sido Astilleros Amilibia.

La actuación permitirá crear 24 nuevos amarres destinados tanto a embarcaciones pesqueras con base en el puerto como a barcos en tránsito que recalen en el puerto gozoniego. El objetivo de esta intervención es ordenar y mejorar la estancia y el amarre de los barcos, para garantizar en todo momento su seguridad y operatividad.

Veinticuatro nuevos amarres en el puerto

El objetivo es ordenar la estancia y el amarre de las embarcaciones en el puerto de Luanco. Para garantizar su seguridad y operatividad, es necesario dotar a este puerto de una nueva palanca de pantalán para alojar las embarcaciones profesionales con base en el mismo, así como las embarcaciones deportivas en tránsito.

Las obras consistirán en la sustitución de una línea de pantalán existente por otro nuevo que contará con 24 nuevas plazas para el amarre de embarcaciones de 12 y 14 metros de eslora, todas ellas con amarre a finger y dotadas con suministro de agua y electricidad.

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Una estructura de más de 64 metros

El nuevo pantalán, de 2,50 metros de ancho y 64,44 metros de longitud, está formado por una estructura de aluminio con perfiles reforzados, cimentada mediante pilotes metálicos hincados en el fondo marino. La inversión en el puerto de Luanco se encuentra dentro de las actuaciones de mejora y conservación que el Gobierno de Asturias desarrolla en las 24 instalaciones portuarias de titularidad autonómica.