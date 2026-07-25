Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El nuevo pantalán del puerto de Luanco, más cerca: el Principado adjudica las obras

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias invertirá más de medio millón de euros en la actuación

Flota pesquera en el puerto de Luanco.

Flota pesquera en el puerto de Luanco. / Luisma Murias / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

N. Menéndez

Nuevo paso de cara a la construcción de un nuevo pantalán en el puerto de Luanco. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado la obra en aguas gozoniegas, para la que invertirá 502.029 euros. El plazo de ejecución previsto es de seis meses y la empresa adjudicataria ha sido Astilleros Amilibia.

La actuación permitirá crear 24 nuevos amarres destinados tanto a embarcaciones pesqueras con base en el puerto como a barcos en tránsito que recalen en el puerto gozoniego. El objetivo de esta intervención es ordenar y mejorar la estancia y el amarre de los barcos, para garantizar en todo momento su seguridad y operatividad.

Veinticuatro nuevos amarres en el puerto

El objetivo es ordenar la estancia y el amarre de las embarcaciones en el puerto de Luanco. Para garantizar su seguridad y operatividad, es necesario dotar a este puerto de una nueva palanca de pantalán para alojar las embarcaciones profesionales con base en el mismo, así como las embarcaciones deportivas en tránsito.

Las obras consistirán en la sustitución de una línea de pantalán existente por otro nuevo que contará con 24 nuevas plazas para el amarre de embarcaciones de 12 y 14 metros de eslora, todas ellas con amarre a finger y dotadas con suministro de agua y electricidad.

Noticias relacionadas

Una estructura de más de 64 metros

El nuevo pantalán, de 2,50 metros de ancho y 64,44 metros de longitud, está formado por una estructura de aluminio con perfiles reforzados, cimentada mediante pilotes metálicos hincados en el fondo marino. La inversión en el puerto de Luanco se encuentra dentro de las actuaciones de mejora y conservación que el Gobierno de Asturias desarrolla en las 24 instalaciones portuarias de titularidad autonómica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La empresa asturiana que abrirá más tarde el lunes para que sus trabajadores disfruten de la final del Mundial: 'Es un momento único
  2. Surrealista percance en un pueblo de Castrillón: un camión polaco queda encajado entre dos casas tras seguir las indicaciones del GPS
  3. El milagro del bar-tienda de un pueblo de Asturias que sobrevive 84 años después: conjuga hostelería, alimentación, servicio de taxi y venta de pirotecnia
  4. Azsa despide a 30 ejecutivos veteranos, entre ellos al director de la fábrica de San Juan de Nieva
  5. Gozón habilita cuatro parkings disuasorios para facilitar el aparcamiento en Luanco: 'Todo están, como mucho, a 15 minutos a pie de la playa
  6. La nueva vida en Asturias del peruano César Loyola tras regularizar su situación: 'Quiero trabajar legalmente, cotizar y aportar al país, y no ser explotado
  7. Estos son los dos barrios de Avilés que se han convertido en los más caros para vivir: la escasez de pisos, clave en el alza de precios
  8. Fiesta histórica' en Avilés por el segundo Mundial: 'Es un día grande, muy grande

El nuevo pantalán del puerto de Luanco, más cerca: el Principado adjudica las obras

El nuevo pantalán del puerto de Luanco, más cerca: el Principado adjudica las obras

Luz verde a la reapertura del campo de golf de Corvera tras seis años de puertas cerradas

Luz verde a la reapertura del campo de golf de Corvera tras seis años de puertas cerradas

Arranca el Avilés de Yago Iglesias: empate ante el Oviedo Vetusta en el primer amistoso de la pretemporada

Arranca el Avilés de Yago Iglesias: empate ante el Oviedo Vetusta en el primer amistoso de la pretemporada

Países latinoamericanos y Emiratos Árabes buscan empresas y talento a través de la Cámara de Avilés

Países latinoamericanos y Emiratos Árabes buscan empresas y talento a través de la Cámara de Avilés

Las familias de la escuelina El Texu temen un inicio de curso "en precario total" y advierten de protestas en septiembre

EN IMÁGENES: Los jóvenes participantes de la Escuela de Vacaciones de Corvera visitan el Ayuntamiento

La cantera de Corvera propone parques, ocio y mejoras urbanas en su visita al Ayuntamiento

El novelista Grady Hendrix: "Nunca he visto nada igual al Celsius 232, ni siquiera en Estados Unidos"

El novelista Grady Hendrix: "Nunca he visto nada igual al Celsius 232, ni siquiera en Estados Unidos"
Tracking Pixel Contents