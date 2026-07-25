Países latinoamericanos y Emiratos Árabes buscan empresas y talento a través de la Cámara de Avilés

Cinco países latinoamericanos además de Emiratos Árabes han expuesto a la Cámara de Comercio de Avilés su interés en establecer relaciones comerciales con empresas de la comarca, identificando oportunidades en los más diversos sectores: industria, ingeniería, construcción, logística, automatización, energía, sanidad, tratamiento del agua, pesca y agroalimentación. El compromiso inicial es de mantener un contacto permanente para el intercambio de información y la organización de encuentros empresariales en coordinación con Cámara de España, Asturex y el resto de organismos de apoyo a la internacionalización.

Los contactos se establecieron en la última asamblea general de las Cámaras Oficiales de Comercio de España en el Exterior (CAMACOES), celebradas los pasados 8 y 9 de julio. Se trata de asociaciones de empresarios y/o empresas constituidas en el extranjero por españoles y por extranjeros relacionados con España, con arreglo a las leyes del país donde se ubican para fomentar la internacionalización de la empresa española y los intereses de sus asociados. Las Cámaras actúan como órganos consultivos y colaboradores de la Administración española.

La secretaria general de la Cámara de Comercio de Avilés, Carmen Fernández, participó en esta asamblea para conocer la realidad económica y empresarial de distintos mercados estratégicos e identificar oportunidades para empresas de la comarca avilesina, además de explorar vías de colaboración en materia de internacionalización con reuniones institucionales, el desarrollo de misiones comerciales, intercambio de información, y, en definitiva, ayudar en la búsqueda de intereses comunes entre empresas.

El potente tejido industrial y de innovación

“Las reuniones mantenidas ponen de manifiesto la fortaleza de la red cameral y el valor de la coordinación impulsada por Cámara de España entre las cámaras territoriales y las CAMACOES, que actúan como la extensión natural de las Cámaras en los mercados internacionales. Para el Principado, esta estructura representa una oportunidad estratégica para proyectar el potencial de su tejido empresarial al exterior, reforzando la colaboración con entidades como ASTUREX y consolidando un modelo de cooperación institucional y público-privada que contribuya a posicionar Asturias como una tierra de oportunidades para la inversión, la internacionalización y el desarrollo empresarial”, señaló Carmen Fernández.

Pero en el caso concreto de la comarca avilesina, la secretaria general de la Cámara de Comercio explicó que “los encuentros mantenidos reflejan condiciones especialmente favorables para aprovechar las oportunidades detectadas en mercados internacionales, gracias a un potente tejido industrial vinculado a sectores como la metalurgia, la ingeniería, la fabricación avanzada, la energía, la logística y las infraestructuras. Su posición estratégica, apoyada en el Puerto de Avilés, la proximidad del Aeropuerto de Asturias y un consolidado ecosistema de innovación, reforzado por el desarrollo de la Manzana del Talento, impulsa su capacidad para atraer inversión, talento y nuevos proyectos empresariales, consolidando a la ciudad como uno de los principales referentes industriales y tecnológicos de Asturias”.

Los países

Los encuentros se mantuvieron con República Dominicana, donde la construcción es uno de los sectores con mayor proyección por el desarrollo urbanístico y hostelero. Se avanzó en la posible colaboración en este ámbito como vía para establecer contactos empresariales.

Una de las Cámaras Oficiales de Comercio de España en el Exterior con mayor trayectoria y prestigio es la de México, que cumple 136 años. Esta entidad mantiene una estrecha colaboración diaria con la Embajada de España y con la Oficina Económica y Comercial de España, desarrollando conjuntamente numerosas actuaciones de apoyo a la empresa española.

En la reunión se destacó también la excelente relación con la Federación Española de Cámaras de Comercio en América (FECECA), entidad con la que desarrollan iniciativas comunes de promoción empresarial. Además, este país esta considerado la puerta de entrada al mercado estadounidense.

En este marco se planteó la posibilidad de organizar nuevos encuentros empresariales México-Asturias, en colaboración con el Centro Asturiano de México (base de relaciones no solo de asturianos, sino de españoles), en el que participarían representantes institucionales y empresariales de ambos territorios para “fortalecer las relaciones económicas y comerciales”.

Los sectores con mayor proyección son el de energías renovables, infraestructuras, ingeniería, desarrollo de centros logísticos, industria manufacturera, automoción, y tecnología.

Carmen Fernández y Aránzazu de Comingpuig, presidenta de la Cámara Oficial de Comercio de España en Ecuador. / .

Ecuador fue otro de los países que estableció contacto con la secretaria general de la Cámara de Comercio de Avilés. En este país, en el que priman los sectores vinculados a la actividad portuaria, pesquera e industrial, existe una demanda creciente de pequeñas piezas industriales, componentes metálicos, sistemas de ingeniería, automatización, bienes de equipo y tecnología industrial.

“Todo ello representa una importante oportunidad para las empresas industriales de la demarcación de la Cámara de Avilés, especialmente aquellas especializadas en fabricación metálica, mecanizado, ingeniería, automatización e industria auxiliar”, explicó Carmen Fernández.

Otro de los países interesados en mantener relaciones con la Cámara de Avilés fue Colombia, que después de dos años de ralentización económica, empieza a recuperar el pulso económico. Durante el encuentro se destacó la estrecha colaboración cameral con ASTUREX, desarrollando conjuntamente actuaciones dirigidas a favorecer la implantación y consolidación de empresas españolas en el mercado colombiano.

Los sectores con mayor potencial son los de infraestructuras, construcción, ingeniería, desarrollo urbano, servicios industriales y consultoría técnica.

Panamá, la plataforma logística de referencia para el acceso a los mercados de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, se presentó con su estabilidad económica, caracterizada por una inflación prácticamente nula, un elevado grado de seguridad jurídica y un entorno favorable para la inversión internacional.

Los sectores de oportunidad para las empresas avilesinas son los de infraestructuras, construcción, ingeniería, logística, transporte, obra civil y servicios asociados al Canal de Panamá

Emiratos Árabes apuesta por la economía del conocimiento

Una de las reuniones más singulares en la asamblea general de las Cámaras Oficiales de Comercio de España en el Exterior (CAMACOES) se produjo con el Spanish Business Council de Emiratos Árabes Unidos, en la que participó su directora ejecutiva, Marta Fernández de Alarcón.

En el encuentro se analizó la estrategia UAE Vision 2030, orientada a consolidar el modelo económico de la región basado en la innovación, la digitalización, la sostenibilidad, la economía del conocimiento, la inversión internacional y el desarrollo tecnológico.

También destacó la apuesta por facilitar la implantación de empresas extranjeras, y la búsqueda de profesionales altamente cualificados. Para ello, se puso de relieve la agilidad en la tramitación de visados y autorizaciones administrativas para implantarse en el país.

Los sectores estratégicos en aquel país son la sanidad, el sector agroalimentario, la construcción, las infraestructuras, la ingeniería, las energías renovables, la logística, la tecnología y el agua y sostenibilidad.