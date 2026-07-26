Una de las agrupaciones corales de mayor prestigio de todo Asturias toca la gloria internacional

El coro El León de Oro vuelve a triunfar fuera de las fronteras asturianas. La parte femenina de la agrupación, el coro Aurum, dirigido por Elena Rosso, se ha alzado con el primer premio en la modalidad de Polifonía y la plata en la modalidad de Habaneras en el Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, una de las competiciones corales más prestigiosas del panorama internacional.

Aurum participó en la fase de competición midiéndose a destacadas agrupaciones de Europa, América y Asia. La agrupación gozoniega tuvo que interpretar un exigente programa que volvió a poner de manifiesto la calidad artística, la sensibilidad interpretativa y la personalidad sonora de la formación. El jurado otorgó al coro asturiano el máximo galardón en la modalidad de Polifonía y el segundo premio en Habaneras, un reconocimiento que consolida el excelente momento artístico que atraviesa la agrupación.

Aurum brilla en Torrevieja

El Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, que este año ha celebrado su 72.ª edición, reúne cada verano a algunas de las mejores formaciones corales del mundo y constituye una de las citas más prestigiosas y exigentes del calendario internacional. Este nuevo reconocimiento supone un importante hito para Aurum y para el conjunto del Proyecto El León de Oro, que continúa recogiendo los frutos de casi tres décadas de trabajo sostenido, basado en la excelencia artística, la formación continua y el compromiso con la música coral.

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Bajo la dirección de Elena Rosso, Aurum se ha consolidado como una de las formaciones femeninas más destacadas del panorama coral español, desarrollando una intensa actividad concertística y obteniendo importantes reconocimientos en certámenes nacionales e internacionales. Este doble galardón refuerza, además, la proyección del Proyecto El León de Oro y de la música coral asturiana en los principales escenarios internacionales.