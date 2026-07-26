Un boxeador asturiano, detrás de las victorias más comentadas en la "Velada del Año VI": ha entrenado a Plex, Marta Díaz, RoRo y Fabiana Sevillano

“Después de cinco meses trabajando con ellos ya son como mis hermanos pequeños”, reconoce Jonathan “Maravilla” Alonso. El boxeador, nacido en República Dominicana pero criado entre Avilés y Gijón, ha sido parte fundamental de uno de los eventos más comentados en internet, La Velada del Año VI. En este evento, obra del creador de contenido Ibai Llanos, varios de los rostros más conocidos del mundo influencer se retan sobre un ring en un combate de boxeo que ven millones de personas a través de diferentes plataformas digitales. Este año, por ejemplo, el duelo entre Plex —youtuber español y pareja de la cantante Aitana— y Fernanfloo —youtuber de San Salvador— superó los siete millones de espectadores en directo. Allí estaba, como parte del staff del primero de los peleadores, Alonso. Además, también entrenó para sus combates a tres de las tiktokers más populares del momento: Fabiana Sevillano (2,2 millones de seguidores), Marta Díaz (7,2 millones) y RoRo (10 millones de seguidores). El asturiano se fue del estadio de La Cartuja, en Sevilla, con tres victorias y una derrota de sus pupilos.

“Fue un día de muchas emociones, más que de nervios”, reconoce Alonso, de regreso a Madrid tras todo lo ocurrido durante el sábado en La Cartuja. “Fue una noche larga y emocionante, pero se me queda la pequeña espinita de la derrota de Fabiana Sevillano”, confiesa el boxeador asturiano, que, bajo su opinión, cree que su pupila ganó el segundo y el tercer asalto, con lo que se hubiese llevado la victoria. Tras esa derrota en el primer combate de la velada, el púgil tuvo que regresar a los vestuarios con un aire renovado para “dar ánimos y transmitir seguridad” a sus otros tres caballos de batalla, con los que consiguió llevarse la victoria. “Es un evento agotador, pero después de tantos años en la alta competición aprendes a gestionar todo tipo de emociones”, comenta el deportista.

Jonathan Alonso, el asturiano detrás del éxito de La Velada

Alonso es ya un veterano de este evento, que cada año congrega a más personas. Esta edición vendió 80.000 entradas para asistir a los combates en directo en el estadio sevillano, a las que se sumaron, durante el pico de emisión, más de ocho millones de espectadores. “Empecé entrenando a Abraham Mateo —cantante— hace cuatro veladas. Luego, estuve en el primer combate de Plex y, el año pasado, estuve trabajando con RoRo”, apunta el asturiano, que dice que “siempre estoy vinculado al boxeo y, si una vez al año puedo tener la oportunidad de estar en algo así, trataré de seguir”.

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La Velada del Año es uno de los eventos más comentados en las redes sociales, pero tiene su punto de controversia. Muchos profesionales del mundo del boxeo afirman que lo que se ve sobre el ring no es boxeo como tal y que algo así no beneficia a su deporte. “En mi opinión, La Velada consigue que decenas de millones de personas estén viendo nuestro deporte. Muchos niños tienen a los participantes como sus ídolos, les ven practicando boxeo y quieren hacer lo mismo. Esa parte nos beneficia mucho”, sostiene Alonso, que matiza que lo que se ve es “un show, no boxeadores de verdad”. “Ellos se preparan para hacer el mejor show posible, pero no son boxeadores”, afirma.