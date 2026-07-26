El Curso Nacional de Música deja sus melodías en Soto del Barco

"Me ha gustado mucho el curso. Durante estos días he hecho muchos amigos nuevos y estoy deseando volver para coincidir de nuevo con ellos". Santiago Fuentes, joven coruñés de diez años, se despidió ayer de una semana llena de música y experiencias, pero tiene claro que no ha sido su última vez en Soto del Barco. El Curso Nacional de Música que acoge el municipio sotobarquense echó ayer el telón tras seis días de intensa programación y con un nuevo reto por delante: la organización de la sexta edición. "Visto el éxito, tenemos que cumplir", asegura Daniel Tarrio, presidente de la asociación cultural Ponentes e Intérpretes Musicales, entidad organizadora.

Un momento del acto de clausura. | J. V.

"Ha sido mi primera vez aquí y la verdad es que me gustaría volver", confiesa Fuentes. El gallego aterrizó en Asturias porque tenía claro que, durante los meses estivales, no quería dejar de lado su gran pasión, el violín, y la decisión de ir a Soto del Barco parece que fue la acertada. "Mi profesor ha sido Savva Fatkulin. Es espectacular, me ha dado muchas técnicas muy útiles", señala el violinista, que destaca todos los amigos que ha hecho a lo largo de estos días. "Había gente que ya me sonaba y otros a los que he conocido aquí. Quiero volver para estar más con ellos", sostiene el joven, que tiene clara cuál ha sido su actividad favorita de la semana: "la visita del luthier y los conciertos".

Salvador Barberá, profesor de oboe, califica la experiencia de estos días como "fantástica" y solo tiene flores hacia la organización. "Hay que dar las gracias, nos han tenido muy bien atendidos. Espero repetir el año que viene", sostiene el músico, que pone en valor la unión que se genera entre el claustro y los alumnos durante la semana. "Es algo muy cercano. La música es algo universal que nos une a todos", subraya.

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"La valoración de esta semana es muy positiva, no podemos estar más orgullosos", asegura Tarrio, que apunta que "el profesorado se ha entregado por completo y los alumnos han sabido convivir a la perfección". El ovetense, además, puso el foco en la inclusión entre los alumnos. Cabe recordar que, en esta edición, el curso ha contado con una participante ciega gracias a una beca de la ONCE. "Todos los compañeros han demostrado estar a la altura", sostiene el organizador, que ya piensa en la próxima edición. "Viendo el éxito y el lleno total durante los conciertos, no nos queda más remedio que cumplir y preparar la sexta edición", sentencia.