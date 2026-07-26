El Intercéltico marcha al son de las gaitas: el popular festival se despide con una multitudinaria ceremonia de las banderas

“Ver todo este apoyo nos hace cargar las pilas para la próxima edición”. Juan Casas, director del grupo Esbardu, fue el encargado de cerrar, ante una carpa abarrotada de espectadores, la última edición del Festival Intercéltico de Avilés. Las gaitas y los tambores conquistaron por última vez las calles de la ciudad con un pasacalles que sacó a gran parte de los vecinos de sus casas para acompañar a los artistas en uno de los momentos más emotivos del evento: la ceremonia de banderas que sirve como clausura. Su organizador festejó el regreso del festival a la pista de La Exposición “tras un año como nómadas” y destacó que el Intercéltico ya es “de Asturias”.

“Durante estos días hemos demostrado tener una cultura en común que nos une a todos. La cultura celta está intrínseca en nosotros, en nuestro clima y nuestro paisaje, y es algo que sigue muy vivo”, detalló Casas, muy agradecido por la gran acogida que tuvo el festival durante la última semana. El avilesino, además, desveló que “todos los grupos que vienen nos dicen que este Intercéltico tiene algo especial”. “Seguramente sea el trato familiar que se les da a toda la gente que viene a participar, es algo clave”, añadió.

EN IMÁGENES: La ceremonia de las banderas del Festival Intercéltico de Avilés / Mario Canteli

El Intercéltico vuelve a La Exposición

Tras un año en el parque del Muelle, el Intercéltico regresó este verano a la pista de La Exposición. “Sufrimos como nómadas, pero agradezco que hayamos vuelto a nuestro sitio. Fuimos nosotros los que pagamos el pato. Se demostró que el parque no era nuestro sitio”, subrayó el organizador.

“Es importantísimo tener algo así en Avilés, da muchísima vida a la ciudad”, indicó Juana Sánchez, una de las asistentes al acto de despedida del festival. La avilesina puso en valor “la necesidad de reivindicar nuestra cultura” y destacó que “este tipo de eventos nos posicionan en el mundo”. “Por ganas me arrancaba a echar un baile, pero no tengo edad para ello”, lamentó.

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Seis grupos y cinco naciones celtas

Por el escenario de La Exposición pasaron seis grupos representando a las cinco naciones celtas. Fueron Barrhead Pipe Band, de Escocia; Cercle Celtique Bugale an Oriant y Sonerien an Oriant, de Bretaña; Jordan Academy, de Irlanda; la Banda de Gaitas Xinzo de Limia, de Galicia; y el grupo Esbardu, la entidad organizadora del Intercéltico.