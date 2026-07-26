Rafael Ángel Rodríguez, comisario jefe de la Policía Local: "Hoy Avilés es una ciudad mejor y mucho más tranquila"

Rafael Ángel Rodríguez (Llaranes, 1962) lleva más de cuatro décadas vistiendo el uniforme de la Policía Local de Avilés. Entró en el cuerpo con apenas 23 años y desde 2015 ejerce como comisario principal. Será el pregonero de las fiestas de su barrio natal, Llaranes, un honor que afronta "con orgullo" pese a haber dejado el barrio hace más de tres décadas. A punto de cumplir 65 años, repasa la evolución de la seguridad en la ciudad y reconoce que todavía no ha decidido cuándo pondrá fin a su carrera.

-¿Qué supone ser el pregonero de las fiestas de Llaranes?

-Aunque estas cosas siempre se dicen, en mi caso supone un orgullo enorme. Hace ya 34 años que dejé Llaranes para vivir en Avilés, pero sigo teniendo allí a mi familia, muchos amigos y continúo muy vinculado al barrio. Que el lugar donde naciste, donde guardas los mejores recuerdos de tu vida, piense en ti para dar el pregón de sus fiestas patronales es algo que satisface muchísimo. Creo que incluso hace más ilusión a la familia y a los amigos que a uno mismo.

-¿Tiene claro el mensaje que quiere trasladar al barrio?

-Lo tengo muy claro. Un pregón siempre tiene una parte de recuerdos personales, porque inevitablemente vuelves a la infancia y a las vivencias de aquellos años. Pero también quiero poner en valor a la gente de Llaranes, los valores que siempre caracterizaron al barrio y que, en mi opinión, siguen muy presentes.

-Lleva once años al frente de la Policía Local de Avilés. ¿Cómo ha cambiado la ciudad durante este tiempo desde el punto de vista de la convivencia?

-Hemos ido a mejor. Llevo 41 años en la Policía y conocí los años más complicados de las décadas de los ochenta y noventa. La evolución de la seguridad ha ido de la mano del crecimiento de la ciudad. Hoy Avilés es una ciudad mejor y mucho más tranquila. No es una impresión personal, lo dicen los datos.

-¿Es Avilés una ciudad segura?

-Totalmente. Evidentemente, para quien ha sufrido un robo o cualquier incidente eso no sirve de consuelo, pero los datos del Ministerio del Interior son claros. Asturias es una de las comunidades con menor delincuencia del país y Avilés, dentro de Asturias, presenta unos niveles muy bajos. Además, los últimos datos reflejan incluso una reducción respecto al año anterior.

-¿Cuáles son los principales problemas de seguridad que preocupan en la ciudad?

-No tenemos grandes problemas de seguridad. Quizá la principal preocupación a nivel general sea la ciberdelincuencia y las estafas por internet, aunque eso excede el ámbito de actuación de una policía local. También están las bandas itinerantes que, puntualmente, pueden actuar en viviendas. En cuanto a la delincuencia más cercana, hablamos sobre todo de pequeños hurtos y robos de escasa cuantía, muy ligados en muchos casos al consumo de drogas, un fenómeno que está creciendo en muchos lugares.

-¿Hay zonas que requieran una atención policial especial por la concentración de delitos, conflictos vecinales o problemas de convivencia?

-No especialmente. Es normal que las asociaciones vecinales reclamen más presencia policial en sus barrios, pero no existen grandes diferencias entre unas zonas y otras. Los problemas aparecen de forma bastante repartida por toda la ciudad.

-Avilés ha impulsado importantes cambios en materia de movilidad, ¿cómo valora esa evolución y qué balance hace de la seguridad vial en la ciudad?

-Hay que diferenciar movilidad y tráfico, aunque estén muy relacionados. El diseño de la movilidad corresponde a los técnicos municipales y del Principado, mientras que nosotros nos ocupamos de la seguridad vial, la regulación y el control del tráfico. En ese ámbito, los datos son muy positivos: llevamos cuatro años sin víctimas mortales por accidentes, ha descendido la siniestralidad y también el número de infracciones. Años atrás había más problemas de atascos en determinados puntos, pero la circulación y la seguridad vial han mejorado de forma notable. Los datos así lo acreditan.

-¿Ha cambiado el perfil de las intervenciones en las que participan los agentes y la forma de trabajar de la Policía Local?

-Muchísimo. La Policía tiene que evolucionar al mismo ritmo que lo hace la sociedad. Cambian las demandas ciudadanas, cambian los problemas y, por tanto, también los protocolos y la manera de actuar. Hoy la sociedad es mucho más sensible a determinadas cuestiones que hace años ni siquiera se planteaban, y nosotros tenemos que adaptarnos.

-¿Cómo ha evolucionado durante estos años la relación con la ciudadanía?

Creo que ha mejorado claramente. El tejido asociativo participa cada vez más en la vida de la ciudad y la comunicación es mucho más fluida. Además de los cauces tradicionales, hoy existen las redes sociales, internet y nuevas herramientas de participación ciudadana. Nosotros intentamos mantener abiertas todas esas vías y, por supuesto, las puertas de la comisaría siempre están abiertas para cualquier vecino. Todos los años recibimos colegios, asociaciones vecinales y colectivos de todo tipo. Esa comunicación cercana es muy importante.

-¿Está preparada Avilés para garantizar la seguridad durante las celebraciones multitudinarias?

-Los hechos lo demuestran. Hemos organizado conciertos como los de Aitana o "El Último de la Fila", campeonatos del mundo y de Europa, además del incremento del turismo y de la llegada de cruceros. Entre todos los servicios municipales estamos respondiendo bien. No tenemos los medios de una gran ciudad, pero con organización, implicación y mucho trabajo estamos consiguiendo que los eventos se desarrollen con normalidad y que quienes nos visitan se lleven una buena imagen de Avilés.

-En los últimos años se han jubilado muchos agentes y la plantilla ha incorporado a numerosos policías jóvenes. ¿Cómo está siendo ese relevo generacional?

-Está siendo muy positivo. Además, existe una idea equivocada de que solo entran policías de 22 o 23 años. En las últimas promociones han accedido muchas personas que rondan la treintena. De hecho, pese al elevado número de jubilaciones, la media de edad de la plantilla sigue situándose alrededor de los 46 años. La gente que se incorpora está respondiendo muy bien.

-Después de tantos años de servicio, ¿hay alguna actuación que le haya marcado especialmente?

-Entré en la Policía por vocación y siempre me gustó el trabajo en la calle, aunque desde muy pronto desempeñé puestos de responsabilidad y gestión. Si tengo que destacar algo, me quedo con los servicios humanitarios. Cada vez hacemos más intervenciones relacionadas con personas mayores que viven solas, caídas en domicilios o personas desorientadas. Resolver con éxito una situación así produce una satisfacción enorme, incluso por encima de la profesional. Y, del mismo modo, cuando no puedes resolverlas como te gustaría también generan un gran desasosiego. Prefiero no individualizar casos, pero son esos servicios los que más me han marcado.

-Ya ha alcanzado la edad de jubilación. Una vez concluya el intenso verano de fiestas y eventos, ¿se plantea poner fin a su etapa al frente de la Policía Local o todavía no contempla ese paso?

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-Todavía no lo tengo decidido. Estoy muy a gusto trabajando, tengo un equipo y un cuadro de mandos excepcionales y es un lujo compartir el día a día con ellos. Pero el tiempo pasa y esa decisión no depende solo de mí; también influye la familia y, por supuesto, mis responsables. El año que viene cumpliré 65 años y entonces habrá que valorarlo. Lo que sí tengo clarísimo es que hay gente muy preparada para continuar al frente del cuerpo y que la Policía Local de Avilés va a seguir mejorando el servicio que presta a la ciudadanía.