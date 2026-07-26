Windar Defense Systems se posiciona para ganar contratos en Defensa

Windar Renovables ha optado por diversificar su actividad en la búsqueda de soluciones alternativas ante el desplome del sector eólico marino (offshore) y el retroceso de la terrestre (onshore). Y para ello ha creado una nueva filial, Windar Defense Systems, con la que ya se ha posicionado en el mercado para captar contratos en Defensa.

La nueva sociedad fue constituida a mediados de 2025 en el marco de una estrategia de diversificación industrial en un momento de fuerte inversión en Defensa, no solo en España, sino en el conjunto de Europa.

Sus actividades principales se centran precisamente en aquello que ha posicionado a Windar como un actor líder en los mercados internacionales. Así, en su tarjeta de visita figura el diseño, desarrollo y fabricación especializada en estructuras metálicas complejas y componentes mecánicos pesados cuyo material principal sea el acero. Y no solo eso, a la producción suma el soporte técnico y la distribución de estructuras, ofertando así el ciclo completo.

El factor diferencial de Windar es su capacidad para producir en serie estructuras gigantes de acero con una precisión milimétrica. Y esa ventaja competitiva viene acompañada de otras fortalezas que permiten a la compañía situarse en un lugar privilegiado en un momento clave.

Las ventajas diferenciales

Windar cuenta con una ventaja: su alianza estratégica con Navantia a través de Navantia Seanergies para la fabricación de enormes colosos para la construcción de parques eólicos marinos. Esta alianza ha permitido a la multinacional de origen avilesino dominar los procesos de soldadura de alta resistencia, y el tratamiento de superficies metálicas complejas, todo ello bajos unas estrictas condiciones de calidad en la normativa internacional, las mismas que se utilizan en el sector naval de defensa.

Además, Windar nació en el Grupo Daniel Alonso, con lo que también tiene experiencia en la fabricación de estructuras metálicas terrestres e industriales pesadas para el Ejército de Tierra.

Todavía existe una tercera variante: los tanques de almacenamiento militar. Los fustes de las torres eólicas no dejan de ser enormes cilindros de acero, lo que facilitaría su adaptación para la fabricación en cadena de depósitos de carburantes, por ejemplo.

Windar Defense Systems será la herramienta que permitirá así que la compañía con sede en Avilés pueda destinar sus capacidades de ingeniería pesada hacia estructuras de defensa y seguridad nacional.

El desplome del mercado offshore

La decisión de constituir esta nueva sociedad se planteó ante la paralización mundial de los parques eólicos marinos (offshore), y el retroceso en los terrestres, más fuerte en Europa, sobre todo en Alemania, aunque parada por completo en España.

La competencia de China, que además de vender acero más barato e introducir producto transformado a través de Turquía, y la cruzada de Donald Trump contra la energía eólica marina fueron las causas principales de la crisis del sector, que afectó al conjunto de fabricantes en todo el mundo.

Fue en octubre de 2025 cuando la cúpula de Windar se vio forzada a aplicar despidos y un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), unas medidas que meses antes había tratado de evitar con otras alternativas, como el traslado de personal.

Mientras tanto, la multinacional continúa con las demoliciones en las antiguas naves de Alcoa, que acondicionará, en principio, para estar listas cuando repunte la eólica marina.