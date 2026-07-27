La Arena estrenará 2027 con un nuevo pantalán de remo

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado las obras para construir un nuevo pantalán de remo en el puerto de La Arena, en el municipio de Soto del Barco. El proyecto cuenta con un presupuesto de 126.058 euros y será ejecutado por la empresa Ronaútica Quality Marinas S.L. en un plazo estimado de cuatro meses.

El objetivo principal de esta infraestructura es facilitar el acceso de los deportistas y sus embarcaciones al mar, garantizando unas condiciones óptimas de seguridad y comodidad.

Características técnicas del proyecto

La nueva estructura flotante se dispondrá de forma perpendicular a la rampa de varada e incluirá un módulo principal de 12 metros de largo por tres de ancho, dos tramos ensamblables de seis metros de longitud por dos de ancho, y un módulo triangular fijado mediante una unión reforzada en forma de "T" para ampliar la zona de paso.

El acceso al pantalán se realizará a través de una pasarela de 26,61 metros, dividida en un tramo fijo de 13,11 metros de largo y un tramo articulado de 13,51 metros, ambos con una anchura de tres metros. Además, el proyecto contempla la instalación de dos boyas de señalización para delimitar de forma segura el canal de navegación de las embarcaciones a remo.

Impulso al entorno portuario

Esta obra forma parte de un plan de mejoras más amplio para el recinto portuario de La Arena. De forma paralela, se prevén actuaciones conjuntas con el puerto de San Esteban (Muros de Nalón) que incluyen el dragado de la dársena y del canal de acceso, así como una renovación integral del alumbrado público. Ambos proyectos conjuntos supondrán una inversión global que supera los 1,4 millones de euros.