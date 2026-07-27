Atención vecinos de Avilés: alertan de una pareja que suplanta a una conocida compañía de Internet para intentar acceder a viviendas en este barrio
La advertencia, respaldada por la Policía Nacional tras el aviso de un residente, pone el foco en la insistencia de los sospechosos y en su presencia en varias calles de Villalegre, donde ya han generado preocupación entre los residentes
La llamada al timbre de una vivienda de Villalegre fue el detonante de una alerta que ya circula entre decenas de vecinos. Un residente del barrio sospechó cuando dos personas se presentaron en su domicilio haciéndose pasar por comerciales de Telecable para ofrecerle la firma de un supuesto nuevo contrato. La situación le resultó extraña y decidió comunicar lo ocurrido a la Asociación de Vecinos El Marapico, que trasladó de inmediato la información a la Policía Nacional de Avilés. Los agentes confirmaron que existían más avisos relacionados con esta misma situación y recomendaron extremar la precaución.
Tras esa confirmación policial, la Asociación de Vecinos El Marapico difundió un aviso a través de sus redes sociales para alertar a la población y evitar que más personas puedan verse afectadas. En el comunicado se informa de que los sospechosos recorren el barrio haciéndose pasar por comerciales de Telecable. Según los datos facilitados, uno de ellos se identifica como "Borja" y ambos llevan una carpeta de color negro con el nombre de Telecable, elementos con los que intentan reforzar su apariencia de legitimidad.
La publicación no tardó en generar numerosas reacciones entre los vecinos. En los comentarios, varios usuarios aseguraron haber visto a estas mismas personas actuando en distintos puntos del barrio, especialmente en las calles Cristóbal Colón y Hernán Cortés. Quienes aseguran haber coincidido con ellos destacan, además, su insistencia a la hora de intentar acceder a las viviendas, mantener conversaciones con los residentes o conseguir que les abran la puerta.
Tanto la Policía Nacional como la Asociación de Vecinos El Marapico insisten en que, ante este tipo de visitas, es fundamental no facilitar datos personales, no firmar ningún documento, verificar siempre la identidad de quien llama a la puerta y no permitir el acceso a la vivienda si existen dudas sobre la empresa a la que dicen representar o sobre el motivo de la visita.
La recomendación también pasa por comprobar la identidad de cualquier supuesto comercial antes de realizar cualquier gestión. En caso de detectar una situación sospechosa o de recibir una visita similar, la indicación es contactar de inmediato con la Policía Nacional, que ya tiene conocimiento de estos hechos y mantiene el seguimiento de los avisos recibidos.
Desde la Asociación de Vecinos El Marapico agradecen la rápida actuación del vecino que dio la voz de alarma y animan a compartir la información para que llegue al mayor número posible de residentes. La entidad recuerda que la colaboración ciudadana fue clave para que la Policía Nacional pudiera confirmar la situación y confía en que la difusión de esta advertencia contribuya a evitar nuevos intentos de engaño y a reforzar la seguridad en el barrio de Villalegre.
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