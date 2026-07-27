Avilesinas en el Olimpo del ballet: un centro de danza de la ciudad se codea con las mejores bailarinas del mundo

"Hemos ganado muchas cosas, no me puedo quejar, pero esto ha sido lo más grande que hemos conseguido. Nos hemos codeado con los mejores del mundo". Teresa Tessier, propietaria y profesora del centro de danza que lleva su nombre, no cabe en sí del orgullo que siente por sus alumnas. Su última gesta no es para menos. Las avilesinas han terminado quintas en la Dance World Cup 2026, una de las competiciones más prestigiosas del mundo, en la modalidad de ballet. "El nivel era estratosférico, son como los Juegos Olímpicos de la danza", reconoce Tessier, que recuerda todo lo acontecido durante las últimas semanas.

Antes de subirse al escenario de la Dance World Cup 2026, que se disputó en Dublín, las avilesinas tuvieron que viajar hasta Burgos. Allí se disputó el Nacional, donde se escogía a aquellos que representarían a España a nivel internacional. "Tuvimos una nota allí de 89,90 sobre 100, ya nos fuimos súper contentas", apunta Tessier. Las cuatro coreografías mostradas en tierras burgalesas fueron las que tuvieron que llevar a Dublín para volver a repetirlas. Además, no se podía hacer ningún cambio en el equipo.

Tras hacerse con la plaza a nivel internacional, tocó la parte más dura del entrenamiento. "Las componentes del equipo son chicas entre los 17 y los 21 años. Tuvieron que compaginar la exigencia de la preparación con sus estudios. Tenemos desde chicas que están en Bachiller hasta otras que estudian Medicina, Farmacia o Derecho", detalla la profesora. Durante el curso iban sacando huecos de donde hiciese falta para poder practicar, aunque, a partir de julio, "nos dedicamos en cuerpo y alma a esto". "Las dos semanas previas a viajar llegamos a entrenar durante cinco horas diarias", asegura.

"Cuando llegamos al recinto de la competición les dije a las chicas que guardasen la acreditación. Pensaba, de corazón, que era lo único que nos íbamos a llevar. Cuando nos llamaron para recoger el premio no me lo creía", confiesa Tessier, que detalla que "ya solo vivir la experiencia de participar en un campeonato así es un honor". Las avilesinas fueron las encargadas, además, de abrir su categoría, algo que, sobre el papel, podría perjudicarles. "¿Cómo se iban a acordar de nosotras, con toda la gente que tenía que pasar aún por el escenario?", comenta, a posteriori, la dueña, que asegura que sus chicas "defendieron sus coreografías de lujo". "La competición da seis premios por categoría y, cuando llegó el quinto premio y nos llamaron, fue una explosión de felicidad", afirma.

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El centro de danza Teresa Tessier cuenta con un brillante currículum, llegando a conseguir el Pase de Oro en el programa televisivo Got Talent, además de diferentes victorias en otros concursos, pero la avilesina lo tiene claro. "Este triunfo lo pongo por encima de todo lo logrado hasta ahora. Es una competición que cuenta con catorce mil bailarines y 130 países participantes. El nivel es tremendo", señala. Ahora, ya de vuelta en casa, festejarán el quinto puesto como se merece.