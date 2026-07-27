El Ayuntamiento y el Real Avilés negocian firmar la concesión antes de fin de año

El Ayuntamiento de Avilés y el Real Avilés acercan posturas de cara a la firma de la concesión del Román Suárez Puerta, estadio de titularidad municipal. Diego Baeza, propietario del club, se reunió este mediodía con todos los grupos políticos de la ciudad para aclarar en qué situación está dicho trámite. Manuel Campa, portavoz municipal, aseguró que la intención del equipo de gobierno es firmar, en los próximos días, un protocolo que sirva como paso previo para la firma de esa concesión, de la cual no está cerrado cuánto durará. Eso sí, la voluntad de ambas partes es que todo esté firmado antes de final de año.

“La concesión caducó hace un par de años y tenemos que dar certezas jurídicas a la situación actual. Vamos a informar a los grupos de la propuesta de protocolo que tenemos desde hace tiempo sobre la mesa. Lo que vamos a resolver en los próximos días son las peticiones del club, para crear una declaración de intenciones para empezar a trabajar”, señaló Manuel Campa, portavoz del PSOE local. La intención, por parte del equipo de gobierno, es crear un protocolo en el que “las dos partes estemos cómodas” y que se ponga en vigor con premura, “para tener certezas jurídicas en el estadio para empezar bien la temporada”.

Un protocolo previo a la concesión

El portavoz socialista aseguró que el Ayuntamiento está trabajando “en el plan de inversiones que el club ha puesto en marcha por necesidad urgente”. Cabe recordar que Diego Baeza, propietario del Avilés, anunció una inversión de un millón de euros para arreglar el césped y parte de las instalaciones del estadio, de titularidad municipal. Campa no aclaró si dichas obras tienen seguridad jurídica. “Había urgencia en hacerlas porque la temporada está a punto de empezar, por eso urge también tener el protocolo lo antes posible”, indicó. Además, no entró en cuánto del millón de euros que se va a invertir en esta reforma del estadio va a aportar el Ayuntamiento. “Vamos a ayudar al club en la medida de lo posible, acelerando esto. La subvención se mantiene. El estadio es una instalación municipal y el Ayuntamiento hará las inversiones que vea necesarias”. Tampoco quiso hablar de la extensión de la nueva concesión.

El que sí habló de años fue Baeza. “Nos gustaría que fuese una concesión durante bastantes años, en torno a los cincuenta años. Es lo que nos gustaría, luego puede darse o no, pero ya no depende de mí”, indicó el empresario gijonés, que aseguró que durante la reunión la mayor novedad que se trató fue que “la concesión se va a hacer a corto plazo”. “Creo que va a ser todo muy rápido”, destacó. “Queremos lo mejor para el club y para la ciudad, y eso pasa por una nueva concesión en la que nos sintamos cómodos para hacer una rehabilitación integral de un espacio público que disfruten tanto los aficionados al fútbol como los que no”, subrayó el empresario.

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Baeza aspira a una concesión larga

Donde no habló de fechas fue a la hora de mencionar el inicio de las obras. “No es una obra que se inicie de inmediato. Es algo que lleva tiempo, sobre todo los preparativos. No es algo de la noche a la mañana”, comentó Baeza, que tampoco entró en el dinero a invertir. “Tenemos hecha una carta a los Reyes Magos, hay planteada una inversión y, a partir de ahí, veremos hasta dónde se puede llegar. Cuando hay voluntad se puede hacer todo. Noto esa voluntad. Tengo unos buenos compañeros de viaje que estarían encantados de hacer esa inversión”, sentenció.