El cine de verano regresa a Luanco con la proyección gratuita de "Robot Salvaje" en La Baragaña
La propuesta familiar comenzará este martes a las 22.15 horas y forma parte del programa Cultura en el Territorio, impulsado con apoyo institucional y financiación de la Fundación Caja Rural de Asturias
P. M.
El cine de verano volverá mañana martes a Luanco con una nueva sesión al aire libre en la plaza de La Baragaña, donde se proyectará la película familiar "Robot Salvaje". La actividad comenzará a las 22.15 horas y contará con entrada libre y gratuita, convirtiendo uno de los espacios más emblemáticos de la villa marinera en una gran sala cinematográfica bajo las estrellas.
La cinta narra la historia de un robot que, tras naufragar en una isla deshabitada, debe aprender a adaptarse a un entorno desconocido y a convivir con los animales que lo habitan. La película aborda, desde una perspectiva dirigida a todos los públicos, valores como la amistad, la cooperación, la adaptación a las dificultades y el cuidado del medio ambiente.
La iniciativa está promovida por el Ayuntamiento de Gozón y organizada por el Museo de Bellas Artes de Asturias, con financiación de la Fundación Caja Rural de Asturias. La proyección se enmarca dentro del programa Cultura en el Territorio, que busca acercar propuestas culturales a distintos concejos asturianos y ampliar la oferta de ocio durante los meses estivales.
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