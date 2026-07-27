La Cofradía de San Juan reúne a más de 30 jóvenes en su campamento de verano
La tercera edición se celebra hasta el jueves en San Nicolás de Bari con con actividades entradas en la convivencia, el deporte y la historia de la hermandad
Pablo Vázquez Alonso
La Cofradía de San Juan Evangelista inauguró este lunes la tercera edición de su campamento de verano, una iniciativa que reúne a más de 30 niños y jóvenes cofrades durante cinco días en la parroquia de San Nicolás de Bari. Bajo el lema "El Legado de San Juan", la programación busca acercar a los participantes la historia y las tradiciones de la cofradía, con la vista puesta en el 80.º aniversario de la fundación de la hermandad, que se celebrará el próximo año. El campamento inició su andadura con una oración y un juego de pistas inspirado en 1947, año de creación de la cofradía.
Talleres, deporte y ajedrez
Durante la semana, los participantes disfrutarán de talleres, actividades deportivas y retos cooperativos, además de una visita guiada por Avilés y una simultánea de ajedrez organizada junto a la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca. La actividad estará precedida por una charla sobre la postura del ajedrez como herramienta educativa para fomentar valores como la concentración, el respeto y la toma de decisiones.
Todas estas propuestas están coordinadas por miembros de la junta directiva y jóvenes voluntarios de la cofradía. Con esta iniciativa, la hermandad busca reforzar la participación de las nuevas generaciones en la vida cofrade y parroquial.
- Surrealista percance en un pueblo de Castrillón: un camión polaco queda encajado entre dos casas tras seguir las indicaciones del GPS
- El milagro del bar-tienda de un pueblo de Asturias que sobrevive 84 años después: conjuga hostelería, alimentación, servicio de taxi y venta de pirotecnia
- Azsa despide a 30 ejecutivos veteranos, entre ellos al director de la fábrica de San Juan de Nieva
- Gozón habilita cuatro parkings disuasorios para facilitar el aparcamiento en Luanco: 'Todo están, como mucho, a 15 minutos a pie de la playa
- Aroa Gutiérrez Paíno, exteniente de alcalde de Soto del Barco, abandona el partido independiente CSIB: 'He dejado de creer en el rumbo que ha tomado este proyecto
- La nueva vida en Asturias del peruano César Loyola tras regularizar su situación: 'Quiero trabajar legalmente, cotizar y aportar al país, y no ser explotado
- Fiesta histórica' en Avilés por el segundo Mundial: 'Es un día grande, muy grande
- Rafael Ángel Rodríguez, comisario jefe de la Policía Local: 'Hoy Avilés es una ciudad mejor y mucho más tranquila