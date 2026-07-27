La Cofradía de San Juan reúne a más de 30 jóvenes en su campamento de verano

La Cofradía de San Juan Evangelista inauguró este lunes la tercera edición de su campamento de verano, una iniciativa que reúne a más de 30 niños y jóvenes cofrades durante cinco días en la parroquia de San Nicolás de Bari. Bajo el lema "El Legado de San Juan", la programación busca acercar a los participantes la historia y las tradiciones de la cofradía, con la vista puesta en el 80.º aniversario de la fundación de la hermandad, que se celebrará el próximo año. El campamento inició su andadura con una oración y un juego de pistas inspirado en 1947, año de creación de la cofradía.

Talleres, deporte y ajedrez

Durante la semana, los participantes disfrutarán de talleres, actividades deportivas y retos cooperativos, además de una visita guiada por Avilés y una simultánea de ajedrez organizada junto a la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca. La actividad estará precedida por una charla sobre la postura del ajedrez como herramienta educativa para fomentar valores como la concentración, el respeto y la toma de decisiones.

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Todas estas propuestas están coordinadas por miembros de la junta directiva y jóvenes voluntarios de la cofradía. Con esta iniciativa, la hermandad busca reforzar la participación de las nuevas generaciones en la vida cofrade y parroquial.