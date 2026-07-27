El comercio avilesino estrena "Verano Bonito"

La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) pone en marcha una nueva campaña de dinamización comercial que coincide con la promoción estival del bonito, el pescado por excelencia de esta estación. Bajo el lema “Verano Bonito” —impulsado en colaboración con la Rula de Avilés—, la iniciativa cuenta con la participación de la hostelería local, en cuyos restaurantes podrá degustarse este túnido en múltiples preparaciones, consolidando a Avilés como un destino gastronómico de calidad.

La campaña de promoción de la tarjeta "Aquí Vuelvo" se desarrollará entre el 29 de julio y el 10 de septiembre. Durante este periodo, todas las personas que utilicen la tarjeta de fidelización al realizar sus compras en los comercios adheridos (disponibles en la web https://ucayc.es) entrarán en el sorteo de atractivos premios. En concreto, 10 cenas para dos personas en restaurantes de la ciudad y la comarca, con el bonito como plato protagonista, 10 experiencias gastronómicas para disfrutar de la Ruta de las Tapas en la 21ª edición de la Semana de la Tapa, que se celebrará el próximo mes de septiembre, y 500 euros en bonos de compra, distribuidos en 25 vales de 20 euros, que los ganadores podrán canjear en los establecimientos asociados.

Impulso local

El presidente de la UCAYC, Emilio Vidal, destaca que esta campaña "refleja el camino que la asociación quiere seguir recorriendo: impulsar el comercio de proximidad junto con la hostelería, la gastronomía y el resto de los sectores que hacen de Avilés y su comarca un destino atractivo". Vidal añade que el objetivo es "reforzar las iniciativas que funcionan sumando nuevas propuestas que beneficien a comercios y clientes. Comprar en el comercio local es apostar por el empleo, por la economía de nuestra comarca y por una ciudad más viva".

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Desde la UCAYC señalan que esta iniciativa busca aprovechar la gran afluencia de visitantes durante el verano para poner en valor el comercio local, incentivando las compras tanto de vecinos como de turistas. Además de premiar la fidelidad de los clientes habituales, la campaña pretende seguir dando a conocer "Aquí Vuelvo", un sistema gratuito que acumula ventajas y refuerza el vínculo entre consumidores y negocios locales. Con siete meses de trayectoria, ya se puede utilizar en 108 comercios de la comarca y cuenta con cerca de 1.500 usuarios.