La música y las tapas llegan a los barrios de Avilés con "Sabores de plaza en plaza"
"Reforzar la economía de proximidad, favorecer a la hostelería local y aumentar los puntos de encuentro", objetivos de la propuesta, según la concejala de Turismo, Raquel Ruiz
Pablo Vázquez Alonso
"Sabores de plaza en plaza" busca que todos los vecinos disfruten de la gastronomía, la cultura y el ocio. Sin importar dónde vivan. Y mucho más: "Reforzar la economía de proximidad, favorecer a la hostelería local y aumentar los puntos de encuentro". Lo dijo este lunes Raquel Ruiz, concejala de Turismo y Comercio de Avilés, que presentó la décima edición de este certamen que se celebrará del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto. Durante estos días, la gastronomía junto a la música en directo volverán a tomar los barrios de Avilés, reforzando esta iniciativa municipal que abandona definitivamente, por segundo año consecutivo, el formato centrado en el casco histórico para extender la actividad a distintos puntos de la ciudad. La programación llegará este año a Versalles, Villalegre, Llaranes, La Carriona/Miranda, La Luz y El Carbayedo, donde los establecimientos hosteleros participantes ofrecerán tapas especiales y diferentes grupos amenizarán las plazas con actuaciones en directo.
Ruiz destacó la "buena acogida" que tuvo el año pasado la iniciativa con su "traslado" a los barrios avilesinos, además de puntualizar que "con esta edición, se refuerza la idea de que Avilés es una ciudad viva en todos sus rincones, donde la riqueza cultural y gastronómica se comparte y se celebra en comunidad". En la organización participa un año más la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC), cuyo representante, Juan Carlos Rubín, subrayó que la iniciativa busca que "todos los barrios puedan disfrutar de este evento". "No se trata solo de que las fiestas estén en el centro, sino de que los vecinos y quienes visitan la ciudad recorran los distintos barrios y la hostelería local pueda beneficiarse de una época en la que la gente está más en la calle", apuntó.
La propuesta también convence a vecinos y hosteleros. Diana González, hostelera de La Luz, destacó que, en su opinión, el programa ayudará a que "la gente se mueva por el barrio y consuma en los negocios de la zona". Una opinión que compartió Laura Ferrer, también al frente de un bar en el barrio, para quien la iniciativa supone "un plan perfecto" porque "hace que la gente se reúna, permanezca en el barrio y haga gasto en los bares".
La programación arrancará el jueves y se prolongará hasta el domingo con conciertos repartidos entre los distintos barrios participantes y una oferta de tapas preparada por los establecimientos adheridos, en una edición que, según los organizadores, contará "con el mayor número de actuaciones desde que el programa salió del centro de Avilés.
Jueves 30
Versalles
- 20.00 horas – Plazoleta Bar Tokio/Reconquista: Claptón is God
La Carriona/Miranda
- 18.00 horas – Bares Miranda: Música amplificada
- 20.00 horas – Calle Asturias: Red Blazers/Gato Verde
La Luz
- 20.00 horas – Bar Romos: Pepe G. Álvarez
- 22.00 horas – Bar El Recreo: Jorge Rouget
El Carbayedo
- 18.00 horas – Cafetería Nixtli: Música amplificada
- 20.00 horas – Bodeguina El Caño
- 20.00 horas – Bar La Pepita: Música amplificada/DJ
Viernes 31
Villalegre
- 21.00 horas – Sidrería Yumai: Viti Gutiérrez
Versalles
- 19.00 horas – Plazoleta Bar Tokio/Reconquista: La Cigarra
- 20.00 horas – Bar Patagonia/Urogallo: Jorge Rouget
- 20.00 horas – Bar Stop: DJ Adrián
Llaranes
- 21.00 horas – (La Espina) Bar Galicia: Claptón is God
La Carriona/Miranda
- 18.00 horas – Plaza Santa Ana: Argayu
- 20.00 horas – Calle Asturias: Luis Feliciate
- 20.00 horas – Bar La Breña: Música amplificada
La Luz
- 21.00 horas – Bar el Recreo: DJ Pablo Águila
El Carbayedo
- 20.00 horas – Restaurante Jose's: Enol Rogel
- 20.00 horas – Bar La Antigua: Queen Bee & The Zánganos
- 20.00 horas – Cafetería Nixtli: Música en vivo
- 20.00 horas – Bodeguina El Caño: Música amplificada
- 21.00 horas – Plaza del Carbayedo: Out of the Garage/Babel
- 21.00 horas – Bar La Pepita: Música amplificada
- 21.00 horas – Bar Reguero: Música amplificada
Sábado 1
Villalegre
- 13.00 horas – Bar Los Tres Caños: Duo Música Ligera
- 13.00 horas – Bar Tempus: Cover Planet
Versalles
- 13.00 horas – Plazoleta Bar Tokio/Reconquista: Asun Marruecos
- 21.00 horas – Bar Patagonia/Urogallo: Red Blazers/Gato Verde
Llaranes
- 13.00 horas – (La Espina) Sidrería Galicia: Jorge Rouget
- 21.00 horas – (Plaza Mayor) Cafetería La Plaza: La Movida
La Carriona/Miranda
- 13.00 horas – Plaza Santa Ana: Queen Bee & The Zánganos/Combo Fábrica de Músicos
- 13.00 horas – Bar La Breña: Música amplificada
- 13.00 horas – Cafetería Talavan: Música amplificada
- 18.00 horas – Bares Miranda: Música amplificada
La Luz
- 13.00 y 21.00 horas – Bar Rincón de Juan: Rocío Maseda
- 17.00 horas – Bar Alfil: Música amplificada
El Carbayedo
- 13.00 horas – Bar El Rincón de Masús: Sin filtro
- 13.00 y 21.00 horas – Bar La Pepita: Música amplificada/DJ
- 13.30 y 20.00 horas – Bodeguina El Caño: Música amplificada/DJ
- 13.00 y 21.00 horas – Bar Reguero: Música amplificada
- 20.00 horas – Bar Nixtli: Música amplificada
Domingo 2
Villalegre
- 13.00 horas – Plazoleta Bar Las Torres: Babel/Haceros Inoxidables
- 13.00 horas – Sidrería Yumay: Viti Gutiérrez
Versalles
- 13.00 horas – Plazoleta Bar Tokio/Reconquista: Asun Marruecos
Llaranes
- 13.30 horas – (Plaza Mayor) Cafetería La Plaza: Jorge Rouget
La Carriona/Miranda
- 13.00 horas – Centro Sociocultural: Dúo Música Ligera
- 13.00 horas – Bares Miranda: Música amplificada
- 15.30 horas – Calle Asturias: Caramelo
La Luz
- 13.00 horas – Bar Ferpy: Queen Bee & The Zánganos/Combo Fábrica de Músicos
- 15.00 horas – Bar El Recreo: Omar Romero
- 17.00 horas – Bar Palanques: Música amplificada
El Carbayedo
- 13.00 horas – Parque el Carbayedo: Cover Planet
- 13.00 horas – Cafetería Nixtli: Música amplificada
- 13.00 horas – Bar La Pepita: Música amplificada/DJ
- 13.00 horas – Bar Reguero: Música amplificada
- 13.30 horas – Bodeguina El Caño: Música amplificada
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