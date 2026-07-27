La música y las tapas llegan a los barrios de Avilés con "Sabores de plaza en plaza"

"Sabores de plaza en plaza" busca que todos los vecinos disfruten de la gastronomía, la cultura y el ocio. Sin importar dónde vivan. Y mucho más: "Reforzar la economía de proximidad, favorecer a la hostelería local y aumentar los puntos de encuentro". Lo dijo este lunes Raquel Ruiz, concejala de Turismo y Comercio de Avilés, que presentó la décima edición de este certamen que se celebrará del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto. Durante estos días, la gastronomía junto a la música en directo volverán a tomar los barrios de Avilés, reforzando esta iniciativa municipal que abandona definitivamente, por segundo año consecutivo, el formato centrado en el casco histórico para extender la actividad a distintos puntos de la ciudad. La programación llegará este año a Versalles, Villalegre, Llaranes, La Carriona/Miranda, La Luz y El Carbayedo, donde los establecimientos hosteleros participantes ofrecerán tapas especiales y diferentes grupos amenizarán las plazas con actuaciones en directo.

Ruiz destacó la "buena acogida" que tuvo el año pasado la iniciativa con su "traslado" a los barrios avilesinos, además de puntualizar que "con esta edición, se refuerza la idea de que Avilés es una ciudad viva en todos sus rincones, donde la riqueza cultural y gastronómica se comparte y se celebra en comunidad". En la organización participa un año más la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC), cuyo representante, Juan Carlos Rubín, subrayó que la iniciativa busca que "todos los barrios puedan disfrutar de este evento". "No se trata solo de que las fiestas estén en el centro, sino de que los vecinos y quienes visitan la ciudad recorran los distintos barrios y la hostelería local pueda beneficiarse de una época en la que la gente está más en la calle", apuntó.

La propuesta también convence a vecinos y hosteleros. Diana González, hostelera de La Luz, destacó que, en su opinión, el programa ayudará a que "la gente se mueva por el barrio y consuma en los negocios de la zona". Una opinión que compartió Laura Ferrer, también al frente de un bar en el barrio, para quien la iniciativa supone "un plan perfecto" porque "hace que la gente se reúna, permanezca en el barrio y haga gasto en los bares".

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La programación arrancará el jueves y se prolongará hasta el domingo con conciertos repartidos entre los distintos barrios participantes y una oferta de tapas preparada por los establecimientos adheridos, en una edición que, según los organizadores, contará "con el mayor número de actuaciones desde que el programa salió del centro de Avilés.