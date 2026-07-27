Del nuevo aparcamiento junto al Hospital San Agustín a la renovación de la AS-17: el mapa de las obras que transforman la movilidad en Avilés

Máquinas excavadoras, vallas, operarios, cortes de tráfico y desvíos provisionales se han convertido en parte del paisaje urbano de Avilés. Quien atraviese estos días la ciudad encontrará obras en algunos de sus puntos más transitados, desde el entorno del Hospital Universitario San Agustín hasta la entrada por Los Canapés, pasando por la avenida de Alemania, La Cámara, La Folleca o La Molinera. Lejos de tratarse de actuaciones aisladas, todas forman parte de una estrategia para renovar la movilidad urbana aprovechando las semanas de menor intensidad circulatoria. El resultado será una ciudad con más plazas de aparcamiento, aceras más amplias, mejores accesos, transporte público más accesible y carreteras más seguras.

El principal foco de actuación se sitúa junto al Hospital Universitario San Agustín, donde el Ayuntamiento ejecuta la transformación de la actual isleta de estacionamientos de la avenida de San Agustín. La obra responde a una necesidad muy concreta: recuperar las plazas de aparcamiento que desaparecerán con la remodelación de los accesos al complejo sanitario impulsada por el Principado de Asturias, que incorporará un carril bus para potenciar el transporte público y reorganizará toda la circulación de este entorno.

El hospital gana aparcamientos sin renunciar a la accesibilidad

La actuación permitirá crear 54 nuevas plazas para turismos, además de dos estacionamientos para personas con movilidad reducida y tres espacios para motocicletas. Pero el proyecto va mucho más allá del aparcamiento. También incluye la renovación completa de las redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales y alumbrado, así como la construcción de una nueva acera accesible alrededor de toda la actuación. El objetivo es que una de las zonas con mayor movimiento diario de la ciudad mejore tanto para quienes llegan en coche como para quienes lo hacen caminando o en transporte público.

Estado de las obras en la avenida San Agustín. / Miki López

La movilidad peatonal constituye, de hecho, uno de los grandes ejes de este plan. Buena parte de las inversiones municipales no buscan únicamente ordenar el tráfico, sino también eliminar barreras arquitectónicas y facilitar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida, mayores o usuarios habituales del autobús. "Queremos que los ciudadanos accedan al espacio público en igualdad de condiciones, independientemente de cuáles sean sus circunstancias personales", resume el concejal de Movilidad, Pelayo García.

Cambios en calles clave y nuevas plazas cerca del centro

Las próximas semanas también traerán novedades en dos de las vías más importantes del casco urbano. La calle La Cámara y la avenida de Alemania afrontarán una profunda reorganización de la circulación con un doble objetivo: hacer más fluido el tráfico y crear nuevas plazas de aparcamiento en un entorno muy próximo al centro de la ciudad. En La Cámara desaparecerá uno de los carriles de subida para dejar una única vía de circulación, mientras que en la avenida de Alemania se modificará el sentido de uno de sus carriles para facilitar los movimientos hacia el centro urbano.

A esa reordenación se suma otra actuación inmediata en la propia avenida de Alemania. El Ayuntamiento reparará el pavimento del paso elevado situado junto a Marcos del Torniello, una intervención que obligará a cortar temporalmente el primer tramo de la avenida y a establecer recorridos alternativos. Aunque se trata de una obra de menor duración, afectará a uno de los principales accesos al corazón de Avilés, por lo que durante varios días cambiarán las rutinas de miles de conductores.

La cuesta de la Molinera terminada. / Miki López

El autobús gana protagonismo y los barrios mejoran su conexión

Las actuaciones también ponen el foco en el transporte público. El Ayuntamiento ya trabaja en la mejora de varias paradas de autobús situadas en Francisco de Legorburu y la avenida de Cervantes, donde se ampliarán las aceras para facilitar tanto las maniobras de los vehículos como el acceso de los viajeros. A ello se sumará la remodelación de Llano Ponte, que incorporará nuevas marquesinas, reorganizará las paradas de taxi y autobús y renovará completamente el firme de la calle.

Más allá del centro urbano, barrios como La Folleca vivirán una de las transformaciones más profundas de los últimos años. Allí se abrirá una nueva conexión viaria entre La Folleca y La Garita, se reorganizará completamente la circulación, se crearán nuevas zonas de estacionamiento y se renovarán las redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado. También habrá actuaciones en Los Llaos, donde se instalará una nueva semaforización para incrementar la seguridad en el cruce con la AS-320, y en la Travesía del Pico Bustiello, que renovará aceras, firme y servicios urbanos.

El Principado actúa en uno de los grandes accesos a Avilés

La actividad no se limita a las obras municipales. El Principado de Asturias ha licitado la renovación de la AS-17 entre la rotonda de Los Canapés y la plaza de Los Oficios, uno de los corredores con mayor intensidad de tráfico de entrada y salida de Avilés. La actuación, dotada con 282.272 euros, abarcará 712 metros e incluirá la rehabilitación del firme, nueva señalización y mejoras destinadas a incrementar la seguridad vial. Para reducir las molestias, los trabajos de mayor incidencia se concentrarán durante la noche, los fines de semana y los días festivos.

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El tramo de la AS-17 que se reformará. / Miki López

Mientras unas actuaciones comienzan y otras avanzan, una ya ha llegado a su fin. La cuesta de La Molinera ha recuperado la normalidad tras la sustitución del antiguo adoquinado por un nuevo pavimento de hormigón impreso, una solución que mejora la adherencia y reduce el deterioro en una de las pendientes más singulares del casco histórico. Es la primera obra en desaparecer del mapa, pero difícilmente será la última. Todo apunta a que, durante este verano, Avilés seguirá conviviendo con grúas, maquinaria y cortes puntuales para culminar una transformación que busca hacer la ciudad más cómoda, más segura y mejor preparada para el futuro.